Abogado de Sheyla Cóndor dice que "existiría un encubrimiento personal" al sospechoso del crimen de parte de mayor PNP

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Aaron Alemán indicó que se ha denunciado penalmente a los efectivos que no acogieron la denuncia de desaparición de Sheyla Cóndor.

Aaron Alemán, abogado de la familia de Sheyla Cóndor Torres, en diálogo con RPP, indicó que ayer, lunes, se interpuso una denuncia penal contra el comisario y los efectivos de turno de la dependencia policial donde no se habría tramitado la denuncia que se presentó por la desaparición de la víctima.

Como se sabe, Sonia Torres Vivanco, madre de la víctima, denunció en RPP que cuando ella quiso denunciar la desaparición de su hija, a la que no veía desde el último miércoles, los oficiales se negaron a emprender acciones, a pesar de sus ruegos.

"Yo he pedido ayuda, pero no me han hecho caso. Me dijeron que porque mi hija era mayor de edad se habrá ido con su enamorado. Ya aparecerá, ya llegará. Me decían así, pero no es así. Yo me preocupaba, no aparecía dos días. Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso”, indicó.

Al respecto, Alemán Yactayo señaló que ya se emprendió acciones penales contra dichos efectivos, pues su omisión sería "parte de una negligencia institucional".

"El día de ayer, hemos presentado como defensa técnica las denuncias respectivas ante el comisario y todos los efectivos policiales de turno de ese día que negaron de manera injustificada y arbitraria llevar a cabo el trámite respectivo de la denuncia. Si esa denuncia hubiera procedido, muy probablemente, mi patrocinada estaría hoy con vida", aseveró.

No obstante, refirió que la denuncia no solo es por dicha negligencia, sino también por "encubrimiento personal" puesto que, según dijo, un mayor de la Policía habría "encubierto" al principal sospechoso, el suboficial Darwin Condori, lo que habría posibilitado su huida.

"Existiría un encubrimiento personal"

Según el abogado, los familiares de la víctima le indicaron que el día que presentaron la denuncia, un mayor de la comisaría habría llamado al sospechoso para decirle que "no va a pasar absolutamente nada".

"Hemos partido de la premisa de que no solo habría una omisión de funciones de los efectivos policiales de turno, tanto el comisario como también los efectivos de turno de la comisaría, sino que podríamos partir de la base de que existiría un encubrimiento personal, porque mi patrocinada y toda su familia sostienen que el día que presentan la denuncia recibe la persona sindicada como feminicida una llamada del propio mayor de la comisaría indicándole que no va a pasar absolutamente nada, que lo va a proteger, que es su ahijado", señaló.

"Esto da cuenta de que no solo hay un acto de corrupción dentro de la institución, sino que, al mismo tiempo, un encubrimiento personal que ha posibilitado su huida y salida del país", agregó.

Vale señalar que, el día de ayer, el jurista indicó que existiría un acta que corrobora esta versión de que el sospechoso huyó tras ser puesto de sobre aviso.

“Una vez que se hace la denuncia correspondiente mi patrocinada recibe una credencial en la que esta persona habría llevado a cabo una comunicación en la que se le pone de sobre aviso a este efectivo policial que habría llevado a cabo el delito de feminicidio, para que este pueda huir y pueda fugarse. Eso lo dice un acta como corresponde y tendrá que averiguarse quién es esta persona como PNP mayor de la Policía Nacional del Perú (sic)”, indicó.

Alemán Yactayo también refirió hoy que en su denuncia están incorporando a la Policía Nacional del Perú (PNP) como tercer civil responsable.

"El día de ayer, hemos procedido a hacer una denuncia contra las autoridades policiales que no llevaron a cabo, de manera correcta, la tramitación de la denuncia de mi patrocinada. Ahí no solamente se va a ir contra los efectivos policiales, como el comisario y los policías de turno, sino que, a manera de tercero civil responsable, vamos a incorporar a la PNP para que pueda hacerse cargo de esta omisión de funciones y, eventualmente, un encubrimiento personal en contra de mi patrocinada", puntualizó.