TC publicará la próxima semana fallo sobre hábeas corpus que busca archivar el 'Caso Cócteles', aseguró Luz Pacheco

Pacheco enfatizó que el TC busca garantizar el orden constitucional y los derechos de los involucrados. | Fuente: RPP

El Tribunal Constitucional (TC), presidido por la magistrada Luz Pacheco, tiene previsto publicar la próxima semana su fallo sobre el hábeas corpus solicitado por la defensa de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, el cual busca archivar el proceso conocido como 'Caso Cócteles'.

La titular del TC señaló que el debate sobre este tema ya ha sido agotado y que solo se espera el proceso de firma para hacer pública la decisión.

"Es un tema que ya hemos discutido, ha estado en el debate, en la mesa. Yo creo que será publicado la próxima semana, de todas maneras. El debate ya fue agotado y solo falta el proceso de firmas y que salga. Ya hay una decisión, (pero) mientras que no se publique, no podemos adelantar el sentido del fallo. (En cuanto al impacto en otros casos), he repetido más de una vez que donde hay la misma razón, es el mismo derecho, pero también entiendo que cada caso es único. Las dos cosas", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

El 'Caso Cócteles' se centra en las acusaciones sobre el presunto financiamiento ilegal de la campaña de Fuerza Popular y el sentido en el que se resuelva el hábeas corpus podría sentar un precedente sobre casos análogos.

Al respecto, Luz Pacheco enfatizó que el TC busca garantizar el orden constitucional y los derechos de los involucrados.

Joven con discapacidad visual gana concurso para obtener un puesto en el TC

Iris Dayeli Lavi Zambrano ha sido destacada tras ganar el primer lugar en un concurso público para un puesto en el Tribunal Constitucional (TC), a pesar de ser la única candidata con discapacidad visual entre 23 postulantes.

Al respecto, Luz Pacheco Serga, elogió su esfuerzo y dedicación, ya que desde el inicio de su carrera ha demostrado ser una trabajadora ejemplar.

Iris Lavi, quien perdió la vista cuando tenía aproximadamente un año y medio de edad, culminó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con excelentes calificaciones.

Durante su periodo de prácticas preprofesionales en el Tribunal, trabajó en la Relatoría de la Sala Segunda, donde tuvo respaldo y facilidades para realizar su labor, incluyendo un lector de pantalla que le permite acceder a la información necesaria para su trabajo.

"Quiero poder salir y defender a otras personas que puede que no hayan tenido las mismas posibilidades que yo", apuntó.