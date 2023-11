Vicepresidente de la JNJ señala que apelación del Congreso a la cautelar se resolvería a fines de este año o inicios del próximo

Judiciales Aldo Vásquez sobre apelación de medida cautelar: "Tratándose de un tema de especial relevancia que implica al Congreso y a la JNJ, seguramente habrá un pronunciamiento antes de fin de año o a inicio del próximo"

El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vázquez, se pronunció respecto al recurso de apelación que presentó la Procuraduría Pública del Congreso ante la Corte Superior de Justicia por la medida cautelar que emitió y en la que concede suspender provisionalmente todas las imputaciones de cargos que realiza la Comisión de Justicia del Legislativo contra los siete miembros del organismo autónomo encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales.

Sobre ello, indicó que la resolución de esta medida podría darse en los próximos meses o a más tardar a comienzos del próximo año debido a que es un tema de gran importancia.

“Si uno se atiene a los antecedentes podría prolongarse por algunos meses, pero tratándose de un tema de especial relevancia que implica al Congreso y a la JNJ, seguramente habrá un pronunciamiento antes de fin de año o a inicio del próximo”, indicó el magistrado en el programa Las cosas como son.

Sobre este enfrentamiento, precisó que siente que “no gana el Congreso, no gana la Junta Nacional de Justicia, no gana la institucionalidad del país, no gana la sociedad peruana que por el contrario percibe una situación de inestabilidad que no se justifica en modo alguno”.

“Lo mínimo que podemos esperar es que todo esto se reconduzca por canales legítimos, por canales válidos. Nosotros no nos negamos a ser investigados, a lo que nos negamos es ser llevados a un procedimiento que no está regulado en la norma y por una causa grave que tampoco está definido en la norma”, finalizó.

Fiscalía abre investigación preliminar contra jueces que concedieron medida cautelar a miembros de la JNJ

La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra los jueces Néstor Fernando Paredes Flores, José Luis Velarde Acosta e Iván Alfredo Cabrero Giurisich por conceder la medida cautelar que suspendía el proceso de investigación y destitución contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia llevado a cabo por el Congreso.

El inicio de las diligencias responde a la denuncia presentada por la parlamentaria Patricia Chirinos contra los magistrados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

La Fiscalía estableció un plazo de 60 días naturales para poder llevar a cabo las diligencias preliminares "sin perjuicio que el plazo pueda ser ampliado".