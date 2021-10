El gobierno de Estados Unidos quiere los datos de los usuarios de Signal, la cual no existe. | Fuente: Signal

Las aplicaciones de mensajería populares como WhatsApp, iMessage o Messenger alegan ser privadas, pero, durante la pandemia y las constantes caídas de WhatsApp, la plataforma de mensajería Signal fue ganando popularidad debido a una característica diferenciadora: el verdadero cifrado de extremo a extremo.

Toda tu actividad de Signal está protegida de miradas indiscretas, desde los mensajes que se envían hasta los GIF que busca.

Sin embargo, esta buena característica parece frustrar a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Según Signal, un gran jurado federal en el Distrito Central de California ha citado a la compañía para obtener información del consumidor, como información de suscriptores, monetaria, historial de transacciones y más.

Signal es una aplicación que aplica una correcta encriptación de los mensajes. | Fuente: Signal

La verdadera aplicación privada

Pese al pedido de los funcionarios de California, Signal no puede entregarlo simplemente porque no posee dicha información. Como señala la propia empresa, "Signal no tiene acceso a sus mensajes, su lista de chat, sus grupos, sus contactos, sus pegatinas, tu nombre de perfil o avatar".

Lo único que puede entregar Signal a la corte son las marcas de tiempo de Unix: la fecha en que se crearon las cuentas y cuándo se accedió al servicio por última vez, nada más, ya que los otros datos no se capturan ni se almacenan.

"Debido a que todo en Signal está encriptado de extremo a extremo de manera predeterminada, el amplio conjunto de información personal que generalmente es fácil de recuperar en otras aplicaciones simplemente no existe en los servidores de Signal."

