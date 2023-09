Mantén conexiones separadas: Facebook ahora ofrece cuatro perfiles adicionales

Facebook ha lanzado una nueva función que permite a los usuarios crear hasta cuatro perfiles adicionales. Cada perfil tendrá su propio feed único con contenido basado en los intereses de ese perfil. Esta función está diseñada para ayudar a los usuarios a organizar su presencia en las redes sociales y compartir contenido con las personas que les son más relevantes. Por ejemplo, un usuario podría crear un perfil para su vida personal, otro para el trabajo y otro para un hobby o interés específico.

"A veces, separar es más sencillo, por eso estamos facilitando la personalización de tu experiencia en Facebook con múltiples perfiles personales. Ya seas nuevo en Facebook o un usuario de toda la vida, es posible que desees mantener separadas tus relaciones personales y profesionales, o quizás quieras tener un perfil vinculado a una comunidad a la que perteneces y otro perfil exclusivamente para amigos", señala Meta en una publicación de blog.. "La creación de múltiples perfiles personales te permite organizar fácilmente con quién compartes y qué contenido ves para las diferentes partes de tu vida. Piensa en un perfil para la escena gastronómica que te encanta y otro para estar en contacto con tus amigos y familiares".

Para crear un nuevo perfil, ve a tu foto de perfil y haz clic en "Ver todos los perfiles". Luego, haz clic en "Crear nuevo perfil" y elige un nombre y un @nombre de usuario para tu nuevo perfil. Una vez que se ha creado un nuevo perfil, puedes alternar entre ellos sin cerrar sesión. Para hacerlo, simplemente haz clic en tu foto de perfil y selecciona el perfil que deseas usar.

Esta nueva función viene con algunas restricciones. En primer lugar, las funciones de Citas, Marketplace, Modo Profesional y pagos de Facebook no estarán disponibles para los perfiles secundarios en el lanzamiento. Además, la mensajería para usuarios adicionales solo estará disponible en la aplicación de Facebook y en la web. Finalmente, solo las cuentas de adultos elegibles pueden crear nuevos perfiles.

A pesar de estas restricciones, la nueva función es una adición bienvenida para los usuarios de Facebook que desean tener un mayor control sobre su presencia en las redes sociales. También es una señal de que Facebook está escuchando a sus usuarios y desarrollando funciones que ellos desean.

¿Cómo Facebook evitará la suplantación de identidad con esta función?

Es evidente que una de las grandes preocupaciones de las redes sociales es la latente posibilidad de suplantación de identidad, un delito que parece normalizarse y que, en teoría, es una condición para ser dado de baja de cualquier plataforma. Sorbe esto, Meta menciona lo siguiente: "Nuestra política de larga data sobre la Integridad de la Cuenta y la Identidad Auténtica establece que tu perfil principal de Facebook debe llevar el nombre por el cual te conocen en la vida cotidiana, y esto no cambiará. Puedes elegir cualquier nombre para tus perfiles adicionales, pero no para tu perfil principal. Seguimos comprometidos en prevenir la suplantación de identidad y la representación falsa de identidad, por lo que los perfiles adicionales no pueden suplantar a otros ni usarse para representar falsamente tu identidad (incluyendo tu edad o ubicación)."