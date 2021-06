Ya podemos usar el asistente de Google en los Fitbit activados en Perú y Latinoamérica | Fuente: RPP

Con la nueva generación de relojes inteligentes, el monitoreo de la salud se ha vuelto esencial en los usuarios. Fitbit, una de las marcas más reconocidas en este rubro, ha decidido adelantar una reducción de precios como parte del Prime Day de Amazon, una buena noticia que acompaña la habilitación del asistente de Google en los relojes que funcionan en Perú y Latinoamérica.

Tras nuestras pruebas con el Sense, lamentamos en ese momento que el asistente de Google, o la misma Alexa, estuviesen disponibles para activación. Luego de unas semanas, la esperada actualización ha comenzado a llegar a algunos usuarios y hoy ya podemos iniciar conversaciones y enviar comandos por voz desde los relojes.

Si eres usuario de Fitbit, el paquete de actualizaciones 5.2 para Fitbit OS incluye varios beneficios:

La activación del asistente ya está habilitada en la aplicación de Fitbit para iOS y Android, y debes escoger cal de las dos quieres usar. En el caso de Alexa, está disponible para 10 países, pero aun en Perú no es posible escogerla – por lo menos en mi Fitbit Sense no he podido hacerlo -, pero Google ya está disponible. Solo debes darle clic al ícono y seguir las instrucciones que aparecerán en pantalla. También puedes usar una presión larga en el botón izquierdo del equipo para “llamar” al asistente, aunque no tengas respuesta sonora.

La precisión personalizada de la frecuencia cardiaca avanzada y las notificaciones de frecuencia cardiaca alta y baja, que anteriormente solo se encontraban disponibles para el Sense, ahora también están disponibles para todos los usuarios de Versa 3 que quieran monitorear mejor la salud de su corazón.

El nuevo seleccionador de formato de reloj en el dispositivo te permite cambiar la carátula del reloj sin salir de la pantalla principal.

Dos nuevas celebraciones de objetivos se encuentran disponibles para todos los relojes inteligentes para una mayor motivación.

Las notificaciones ahora admiten caracteres en árabe, hebreo, hindi y tailandés para todas las alertas de mensajes en el dispositivo.

Fitbit ha anunciado una serie de descuentos en varios productos | Fuente: RPP

Los descuentos de Fitbit por Prime Day 2021

Junto con esta buena noticia, Fitbit ha anunciado una serie de descuentos en sus relojes y rastreadores, por lo que te recomendamos ir guardando estos accesos para el Prime Day o, mejor aún, conseguirlos desde ahora:

Fitbit Charge 4: a de 149.99 a 99.95 dólares – puedes ver nuestra reseña completa -

Fitbit Versa 2: de 179.95 a 149.95 dólares – puedes ver nuestra reseña completa –

Fitbit Versa 3: de 229.95 a 199.95 dólares

Fitbit Sense: de 329.95 a 249.95 dólares - – puedes ver nuestra reseña completa –

Fitbit Inspire: de 69.95 a 59.99 dólares