NIUSGEEK tiene a prueba al Honor Watch GS 3 | Fuente: RPP

Honor comenzó su incursión en la región con un concepto definido: construir un ecosistema. Desde que llegaron sus audífonos, cepillos, smartbands, laptops y hasta teléfonos, la marca ha insistido el ese conjunto de soluciones integradas y que, afortunadamente, no cuentan con restricciones en mercados internacionales. Uno de esos equipos es este Honor Watch GS 3, y lo que NIUSGEEK intenta descubrir es ¿vale la pena comprarlo?

Honor Watch GS 3: Especificaciones técnicas

HONOR WATCH GS 3 TAMAÑO Y PESO 45,9 mm × 45,9 mm × 10,5 mm | 44 gramos PANTALLA AMOLED 1,43" 466 x 466 | 326 ppp | curva 2.5D | 1000 nits BOTONES Botón superior de menú | Botón inferior configurable MATERIALES Borde de acero 316L, correa sintética, tapa de policarbonato COMPATIBILIDAD Android 6 en adelante | iOS “próximamente” SENSORES PPG de ocho canales CONECTIVIDAD GPS | BT 5 | 2,4Ghz | Parlante y micrófono OS | ROM + RAM ¿LiteOS? | 4GB + 32MB AUTONOMÍA 451 mAh | Carga de 5W

Recuerda descargar la app Honor Salud | Fuente: RPP

Honor Watch GS 3: Esto es lo que debes saber

Un diseño que ya vimos. Bueno, seamos justos. No es fácil buscar variantes en diseños redondos sin abusar de materiales que puedan incrementar el precio del producto. Honor apuesta por manuales de estilo y nos entrega algo muy parecido a los equipos de Huawei, aunque tampoco toma distancia de los Amazfit.

La correa de Honor es de un material hipo alergeno | Fuente: RPP

Sin embargo, eso se queda solo en impresiones. Al contacto, el equipo es suave y sin asperezas, tanto en la parte de carga como en la correa de silicona hipo alergena. No tenemos corona giratoria, pero sí botones de interacción que flanquean a la bocina.

El sistema de anclaje de las correas de 22mm es compatible con cualquier otro | Fuente: RPP

En la tapa trasera de policarbonato, Honor simplifica la posición de su PPG – fotopletismografía o medición cardiaca con luz – de ocho canales ordenados en una cinta circular entre los pines de carga, dejando una tapa trasera limpia. Ojo que tenemos acero 316L, más resistente a la corrosión y picaduras.

Tenemos un AoD de buena calidad | Fuente: RPP

AMOLED de buena calidad. El hecho de tener una curvatura para la interacción sobre el panel táctil ya nos da una sensación mayor de comodidad frente a este AMOLED que, sin sobresaltos, logra emitir hasta 1000 nits.

La pantalla tiene un diseño en curva 2,5D | Fuente: RPP

Además de los buenos ángulos de visión, tenemos una pantalla siempre activa, lo que permite darles una veloz mirada a los datos sin necesidad de encender todo el panel.

Los tonos oscuros del panel se mimetizan con el borde | Fuente: RPP

Un sistema eficiente de medición. Honor certifica que su sistema PPG de ocho canales logra una precisión mínima de 97% frente a sistemas de medición más completos. Razón no le falta. Tanto para el oxígeno en sangre como para los latidos, el resultado ha sido fiel en todo momento.

El sistema de 8 canales del PPG se forman alrededor del fotodiodo | Fuente: RPP

El equipo puede medir nuestro nivel de estrés | Fuente: RPP

Para la medición del sueño, el equipo es tremendo en precisión al detectar los diferentes ciclos. Bueno, realmente no podemos esperar un rendimiento menor con el aprendizaje previo y el hardware incorporado. Incluir un medidor de temperatura corporal, por ejemplo, hubiese tenido un impacto en el precio.

Los parámetros de sueño están bien definidos | Fuente: RPP

Deudas en lo “Smart”, como todos. No es novedad que los sistemas ligeros incluidos en smartwatches “con alma de smartbands” no tengan condiciones elementales de uso: acceso a apps de terceros e interacción profunda con notificaciones. Tampoco las tenemos acá, y aun no podemos acceder a condiciones como las respuestas rápidas o preestablecidas como en los relojes de Huawei.

Tenemos acceso a una barra de configuración | Fuente: RPP

Lo bueno es que tenemos algunos atributos interesantes, y que son necesarios en el rango de precios de este equipo. Para empezar, 4GB para almacenamiento de música usando el sistema de carga de pines para la sincronización. Con esto, podremos conectar al reloj nuestros audífonos bluetooth, sean Honor o no, para escuchar estos tracks alojados en el terminal.

El Watch GS 3 nos puede dar distintas métricas del clima | Fuente: RPP

Por último, podemos contestar llamadas telefónicas desde el reloj y escucha a nuestro interlocutor desde el pequeño parlante a la derecha de la pantalla, justo entre los botones de interacción. Bueno, es el mismo LiteOs que vimos en relojes Huawei, pero sin nombre o sin referencia a ese pasado. Sin embargo, hay un cambio ligero con nombre propio, aunque con el mismo apellido: Honor Salud.

No hay mucha variedad de portadas en el caso de Honor Salud | Fuente: RPP

Honor Salud. A diferencia de la actual versión de Huawei, Honor usa su propia app en Google Play Store y sin problemas de servicios de terceros como los HMS. Aquí sí podemos usar nuestro reloj sin instalar nada desde otros mercados. De hecho, la app es consistente y muestra bien la data. Lo que sí es decepcionante es la limitada variedad de watch faces, y ninguna variable de pago para alejarnos del mal gusto de algunos diseños. Lo bueno es que la app sincroniza de manera veloz lo que lancemos.

La sincronización de datos es muy veloz | Fuente: RPP

En el caso del GPS, su precisión es justa y requiere de, al menos, unos 10 segundos para conectar de manera satisfactoria la señal. Nada mal en verdad. Esto, sumado a los más de 100 modos de ejercicios reconocidos en el equipo, hacen de este GS 3 un asistente ligero para actividades.

Tenemos acceso a las tarjetas y ordenarlas en orden de necesidad | Fuente: RPP

Cargamos el equipo en poco más de una hora | Fuente: RPP

Con energía de sobra. No he podido derribarlo desde que me lo puse, y vengo presenciando un consumo diario entre el 6 y el 9%, lo que me da un parámetro positivo para la autonomía, que debe estar en 10 a 12 días con el sistema graduado para intervalos de medición. Cuando activé la medición en tiempo real y entré en modo “Sí a todo”, aquí estuvimos ya con un consumo entre el 22 y 24% por día, sin problemas tampoco.

La base de carga es magnética y podemos usar cualquier cable USB-C | Fuente: RPP

Detalle adicional a favor: el conector de carga tiene una entrada USB-C, así que puedes usar cualquier cable cargador con la base. Como los Huawei.

Honor Watch GS 3 ¿Vale la pena?

Este reloj de Honor es una buena apuesta, pero está rodeado de otras grandes marcas en el rango de los 800 soles | Fuente: RPP

Sí, y es un rival para el GTR 3 Pro de Amazfit y el propio GT 3 de Huawei. Estos tres relojes se parecen mucho, pero Honor destaca por requerir menos intromisión para la instalación y la sincronización. Seguramente en temas de rendimiento, el GTR 3 Pro y el GT 3 son un poco más “robustos” por confección y dosificación energética, pero este Honor GS 3 tiene un diseño limpio y mimético con el día a día. Si buscas combinar estilo con deporte, este debe estar en tu bolo.

* Equipo cedido a préstamo por Honor Perú desde el 14 de junio hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 799 soles, pero con ofertas por lanzamiento en tiendas online.