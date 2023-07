Klip Xtreme Edgebuds Pro: ¿Valen la pena estos audífonos con cancelación de ruido?

Klip Xtreme es una marca que lleva ya varios años en Perú, con una gran catálogo de dispositivos relacionados a PC y tecnología en general. Uno de sus puntos más fuertes es el audio, con unidades que han logrado llamar la atención gracias a sus diferentes bondades particulares que lo ponen por encima de marcas tradicionales.

Como muestra de ello, uno de sus últimos productos está en reseña para NIUSGEEK y se trata de Edgebuds Pro, unos audífonos con cancelación de ruido que se oferta por solo 149 soles en el mercado. Con grandes nombres tratando de lanzar sus propias auriculares, ¿tiene Klip Xtreme lo necesario para combatirlas?





Especificaciones del Klip Xtreme Edgebuds Pro

Dimensiones y peso

Estuche: 6,3x5x2,7cm - Audífono: 3,7x2,3x1,8cm / Peso de 50g

Cancelación de ruido: Sí, tres modos: normal, ambiente y ANC

Conexión: Bluetooth 5.3

Compatibilidad: iOS, Android

Baterías: Auriculares: 50 mAh / Estuche: 400 mAh

Autonomía: Auriculares: hasta 6,5 horas con ANC / Estuche: hasta 26 horas con ANC

Carga del estuche: USB tipo C. Carga rápida

Extras: Control gestual. Cancelación de ruido activa. Cancelación de ruido en llamada. Modo transparencia. Conexión multipunto. Resistencia IPX3





Diseño

Estamos ante una construcción mayoritariamente de plástico ligero tanto en su case como en el propio auricular.

Por la caja, contamos con un diseño ovalado, con una franja plateada elegante en la parte por donde se abre.

En la parte frontal se mantiene una X de la marca, por encima de cuatro puntos que muestran el nivel de batería. En la parte trasera mantiene más detalles de la marca.

Por la parte baja, tendrás un puerto USB-C para la carga. ¿Qué se extraña? Un botón de reinicio con el que podrías configurar la conexión con un nuevo celular y no depender de los ajustes del teléfono.

Los audífonos como tal son similares en composición. Aquí sí está colorizado completamente de blanco. En la parte inferior están los imanes de carga, mientras en el lomo se encuentra una pequeña luz LED que refleja el comportamiento (si está conectado, buscando un dispositivo y más). En el cuerpo se encuentran los botones táctiles que, a simple vista, no vas a poder diferenciar, mientras que finaliza con sus almohadillas (las únicas que llegan en nuestro estuche).

Los gestos con los botones táctiles son similares al de otros audífonos. Deberás hacer un toque para pausar o reproducir, dos toques para avanzar o retroceder (derecha: avanzar, izquierda: retroceder) y mantener pulsado para cambiar entre los diferentes métodos de cancelación de ruido.

Los audífonos no se apagan manualmente, sino que tienes que retirarlos de tus oídos y colocarlos en su case de carga para que dejen de funcionar. De igual manera, cuando los saques de su estuche, se prenderán y empezarán a buscar su vínculo.

En nuestras orejas, el audífono es muy cómodo. Quizás el blanco mate no ayude con la limpieza, pero en las más de dos semanas usándolo, no se ha ensuciado en ningún momento. Los audífonos no lucen premium, pero lucen bien, y para el precio que estamos pagando, creo que no hay ningún problema en ello.





Desempeño

Los Klip Xtreme Edgebuds Pro se han desempeñado de manera excelente en mi día a día.

Tengo que resaltar que la calidad de música estéreo es muy buena, casi sin delay y con tres modos muy efectivos para la rutina.

La cancelación de ruido es práctica para nuestras ruidosas calles, especialmente en transporte público. Y el modo ambiente es perfecto para poder tener una interacción social en nuestras caminatas sin parar nuestra música y retirarnos los audífonos.

Un aspecto que sí noté en comparación de otros auriculares que poseo es que, en el modo normal, no tiene un límite de volumen tan alto. He sentido más potencia en, por ejemplo, mis Primus Arcus, aunque claramente hay una diferencia también de dinero. Pese a ello, no es que sea un volumen bajo, sino una curiosidad que tomará diferentes valoración para quien lea esta reseña.

El otro punto fortísimo es el de la batería. No miento al decir que solo he tenido que cargar en una o dos oportunidades el case: el resto del tiempo, el nivel de carga era lo suficientemente alto como para andar tranquilo en mis actividades. La promesa es de 26 horas de música. Los cumple y con creces.

El micrófono no es el punto fuerte del producto. Claro que sí funciona y aligera el ruido en las conversaciones, pero tampoco sentirás que estás en un podcast, con algunos momentos robóticos y llenos de estática. Aquí sí la unidad aprueba con una nota mínima.

Para nuestros celulares, vincular es sencillo y no se necesita ninguna app extra para ello. todo se puede realizar a través de gestos, los cuales también permiten activar el Google Assistant o Siri con un solo toque. Es versátil en ese sentido, aunque aún no logro dominar cómo bajar o subir el volumen a través de ellos.

Y antes que me olvide: son resistentes al agua, con una clasificación IPX3





¿Valen la pena los Klip Xtreme Edgebuds Pro?

Aunque siento que la construcción de los audífonos pudo tener un poco más de esmero, los Klip Xtreme Edgebuds Pro se desempeñan de forma resaltante musicalmente.

Tener una función de cancelación de ruido y modo ambiente a un precio asequible y competitivo es un plus lo demasiado fuerte como para no tenerlo en el radar.

¿Lo mejor? No tendrás la necesidad de estar cargándolo en cada momento gracias a su gran autonomía.

Si buscas un audífono versátil, ve por él. No hay pierde.