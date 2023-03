NIUSGEEK tiene a prueba la Sony ZV-1F | Fuente: RPP

Sony suele ser la referencia en temas de grabación de video, y su línea “de bolsillo” ZV – la misma que nos trajo la ZV-E10 y la ZV-1 - logró levantar el estándar en portabilidad, calidad de grabación y margen para la post producción. Con la nueva cámara ZV-1F, la firma japonesa intenta recuperar nuestra atención, pero ¿vale la pena ir por ella o apostar por algo más confiable? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Sony ZV-1F: especificaciones técnicas

SONY ZV-1F TAMAÑA 105.5 x 60 x 46.4 mm PESO 256 GRAMOS - CÁMARA COMPACTA SENSOR BSI-CMOS 1" 20MP - MAXIMA RESOLUCIÓN 5472X3648 ISO AUTO - 125 - 12800 DISTANCIA FOCAL 20mm ultra gran angular | Zoom 4x APERTURA F2 PANTALLA TFT LCD 3" ARTICULADA DE 921,600 PUNTOS MICRÓFONO ESTEREO | CONECTOR LATERAL ALMACENAMIENTO SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo BATERÍA NP-BX1 - HASTA 40 MINUTOS DE VIDEO - CARGA POR USB CONECTIVIDAD WIFI N | BT | MICRO HDMI | USB-C 2.0 GRABACION MPEG-4, AVCHD, XAVC S HASTA 3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps

La Sony ZV-1F nace en la gama pocket de Sony, incluyendo su sistema de navegación por botones | Fuente: RPP

Sony ZV-1F: Esto es lo que debes saber del equipo

Un cuerpo compacto. Sony me entregó una ZV-1F de prueba para mi cobertura del MWC 2023 en Barcelona, aprovechando el tamaño compacto y la capacidad de grabar sin complicaciones. De hecho, mi participación en este especial que armamos con Alberto Nishiyama ha sido registrada con este equipo, a diferencia del monstruoso – y hermoso – kit del A7R V que llevé al CES 2023.

Hablamos de un dispositivo pequeño, de frontal minimalista y botones de acceso directo a varias funciones, tal como todas las líneas de Sony. Además, contamos con una pantalla giratoria e ingresos para USB-C, HDMI y puerto para micrófono. Lo usual en la saga ZV.

La pantalla articulable mejora el uso del equipo en ángulos distintos | Fuente: RPP

Diferencias con la ZV-1. Si la enfrentamos con su “hermano mayor”, tenemos algunas diferencias. Para ir en orden, mantenemos el sensor BSI-CMOS de una pulgada, la pantalla articulada de tres pulgadas y la misma sensibilidad a la luz. Tanto la zona de accesos directos para foto y video, así como la botonera de funciones, son idénticos.

SI bien el menú no gira, la imagen puede capturarse también en vertical y ya sin necesidad de girar el video en edición | Fuente: RPP

Centrándonos en las cosas distintas, en este caso la distancia focal es de 20mm, 4 menos que la ZV-1 para una toma un poco más amplia. Sin embargo, tenemos un lente fijo con un zoom digital, a diferencia del rango 24-70 que maneja la ZV-1 y, con ello, maneja una apertura entre 1.8 y 2.8; mientras que la ZV-1F se mantiene con f2 para el rango focal.

Palanca de zoom, botón de disparo de foto, "modo producto", botón de video, selector de modos y encendido | Fuente: RPP

Frente al modelo más caro, esta variable 1F pierde la estabilización óptica, seis disparos de ráfaga – 16 versus 24 en la ZV-1 -, la grabación a 960 fps en video FullHD – nos quedamos con 120 fps – los modos de detección AF híbrido, pues solo tenemos la detección por contraste. Ah, y no tenemos fotos RAW, solo JPEG.

El lente fijo es de 20mm y de apertura f2 | Fuente: RPP

¿Qué ganamos? Un equipo más ligero, una autonomía más eficiente, un conector USB-C de nueva generación, una mejor distancia focal y hasta 110 puntos más de enfoque. En concreto, cambiamos flexibilidad de uso por algo más sencillo de usar.

El menú de configuración es el mismo que llevan otros productos de Sony | Fuente: RPP

Mi experiencia de uso. No quiero dorar la píldora sobre un producto que, frente a su versión “más madura” limita parte de las funciones por hardware. El primer asunto que quiero compartir es el tema del enfoque, y me ha pasado varias veces. Debido a que usa un sistema de detección por contraste – por naturaleza es lento -, las tomas en movimiento suelen perder un poco el detalle. SI revisas la grabación, incluso, he salido desenfocado en varias ocasiones.

Contamos con un micrófono en la parte superior y un cold shoe para accesorios | Fuente: RPP

Sin embargo, logramos una imagen pareja cuando el lente consigue ubicarnos. El “modo producto” se integra al sistema de manera fluida, aunque lo usé poco para esta cobertura. Considero que el sistema híbrido de la ZV-1 es más sólido y confiable que la del integrado en la ZV-1F.

La batería es la BX1, la misma que otras cámaras | Fuente: RPP

Lo que sí me mata es el hecho de no tener un ND filter integrado, algo que liquida a cualquiera que ajuste manualmente el vídeo, como en mi caso. Por norma, suelo usar 1/60 en las cámaras que uso, debido a que grabo en 30 fps. Para compensar el ingreso de luz, uso filtros ND. En este caso, al tener lente fijo, no podemos incluir uno y es imposible ajustar la grabación a esa velocidad sin sobreexponer. Me han tocado imágenes reventadas por respeto a esa norma, y he sacrificado momentos de grabación.

Sony ZV-1F ¿vale la pena?

Es una cámara que mejora la calidad de llos lentes de celulares, pero no tanto de otras cámaras | Fuente: RPP

Depende de dónde vengas. SI tienes un teléfono de gama media y te interesa el salto de imagen, ve por ella y usa un sistema inalámbrico de micrófonos para mejorar el audio – los Maono WM820/821 pueden ser una gran opción a bajo costo -. Si usas un iPhone, un Samsung Galaxy, un Pixel o cualquier otro smartphone de gama alta, olvídalo. No es una cámara que uses de manera prioritaria, sino como compañía para video de mejor calidad de un smartphone de gama media o media premium. Si tuviese en la mesa la ZV-1F y la ZV-1, iría por esta {ultima sin pensarlo mucho.

Ojo, no es una mala cámara. Es un punto intermedio entre una GoPro/Insta360/Action Cam y un producto manual de Sony, que puede tener una ventaja diferencial al aprovechar los comandos a mano, el “modo producto”, la grabación 4K, el acoplamiento con PC para webcam y otras cualidades propias de la firma. Yo juntaría un poco más de plata e iría por la ZV-1 o, si buscas algo con lentes intercambiables, la ZV-E10.

* Equipo cedido a préstamo por Sony Perú desde el 24 de febrero hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 1999 soles en la web de Sony.