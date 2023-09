Apple defendió su acuerdo millonario con el motor de búsquedas de Google ante la justicia de EE. UU.

Apple defendió su acuerdo con Google para que su motor de búsqueda sea el predeterminado en los equipos de la compañía ante la justicia estadounidense.

Eddy Cue, jefe de servicios de Apple, testificó ante un tribunal de Washington para explicar al juez Amit Mehta, quien preside el caso, los términos y condiciones de esta transacción. Como se recuerda, el Departamento de Justicia está demandando de monopolio a Google, por lo que saber los detalles de este tipo de operaciones permitiría conocer ‘el modus operandi’ de la compañía.

En defensa del acuerdo

En realidad, esta unión entre Apple y Google no es nueva. El Acuerdo de Servicios de Información (ISA, por sus siglas en inglés) está vigente desde 2002 y es un convenio que convierte al motor de búsqueda de Google en el predeterminado de Apple en todos sus equipos.

Cue fue el responsable de negociar el último de los acuerdos con el CEO de Google, Sundar Pichai, en 2016, y es por ello por lo que fue citado como testigo.

Sin revelar públicamente ningún número comercial (el dinero que se pagó), el ejecutivo señaló que hubo un desacuerdo inicial en el monto por el que se renegoció el contrato. No obstante, señala, según se lee en un recuento de The Verge, que “nunca consideró retirarse del negocio”. “Siempre sentí que era lo mejor para Google y para nosotros cerrar el trato. Ciertamente no había ninguna alternativa válida a Google en ese momento. Ni ahora”. El ejecutivo incluso no pudo nombrar alternativas a su motor.

La abogada del Departamento de Justicia, Meagan Bellshaw, cuestionó a Cue sobre la dificultad que mantienen los usuarios para intentar cambiar el motor de búsqueda del iPhone. Puso una imagen con tres capturas de pantalla del celular mostrando cómo era posible cambiar el tamaño de fuente, los mensajes de seguimiento de ubicación en Maps y la ventana de Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones, la cual indica al usuario cuando una app quiere recopilar sus datos, desde la configuración inicial al obtener el teléfono. Cuestionó el hecho de que Apple no sea más clara en los pasos para el proceso de cambiar el motor de búsqueda a otro como Yahoo, DuckDuckGo o Bing.

“Intentamos que la gente se ponga en marcha lo más rápido posible”, se defendió. “La configuración es simplemente algo crítico”.

¿Es el más seguro?

La abogada mostró una serie de correos electrónicos y diapositivas en la que Apple y el propio Cue criticaban las políticas de privacidad de Google, como una forma de rebatir las ideas del ejecutivo.

Cue defendió sus críticas. “Siempre hemos pensado que teníamos mejor privacidad que Google”. Para Bellshaw, Apple cree que Google es una amenaza a sus políticas, pero le da un lugar central en su plataforma porque la empresa le paga “generosamente”.

El jefe de servicios recordó que el acuerdo entre ambas empresas requiere que Google permita a los usuarios realizar búsquedas sin iniciar sesión y que Apple ha incorporado varias protecciones de privacidad en su navegador web Safari para garantizar que los usuarios están protegidos.

Tras un receso, el abogado de Google, John Schmidtlein, guio a Cue a través de la historia entre ambas empresas, lo que llevó a un punto que ambas compañías consideraron clave para defender su acuerdo. Para el ejecutivo de Apple, poder escribir en el campo del URL y que este utilice el buscador de Google y realice las consultas fue lo que realmente ayudó a que Safari a posicionarse entre los usuarios.

Actualmente, para cambiar el motor de búsqueda predeterminado del iPhone, los usuarios deben abrir ‘Configuración’, ir a ‘Safari’, ‘Motor de búsqueda’ y seleccionar una de las opciones disponibles.

Google se juega mucho en este proceso. Si el juez Amit Mehta falla a favor del gobierno, el grupo podría verse obligado a dividir sus actividades o a cambiar su modo de funcionamiento.