Inteligencia artificial derrota a campeones humanos en carrera de drones

La inteligencia artificial crece a pasos agigantados y ya está derrotando a los máximos campeones humanos en algunas disciplinas. Prueba de ello es este último caso: en el campo de carrera de drones.

Desarrollado por investigadores de la Universidad de Zúrich, Swift AI ganó 15 de 25 carreras contra campeones del mundo y marcó la vuelta más rápida en un circuito donde los drones alcanzan velocidades de 80 km/h y soportan aceleraciones de hasta 5 g.

No somos nada

Los campeones mundiales en esta disciplina (que si no la has visto, te recomendamos hacerlo) no pudieron competir de tú a tú contra el algoritmo.

El aprendizaje de la IA se realizó en las pistas de carrera 3D a velocidades altísimas y, como todo avance científico, fue publicado en un estudio de Nature.

"Nuestro resultado marca la primera vez que un robot impulsado por IA vence a un campeón humano en un deporte físico real diseñado para y por humanos", dijo Elia Kaufmann, investigadora que ayudó a desarrollar Swift AI.

En la investigación se describen las carreras de la IA contra Thomas Bitmatta, Marvin Schäpper y Alex Vanover, campeones mundiales de carrera de drones que incluso tuvieron semanas de práctica antes del duelo.

La inteligencia artificial, señala el estudio, utilizó una técnica llamada aprendizaje por refuerzo profundo para encontrar los comandos óptimos para recorrer el circuito. Debido a que el método se basa en prueba y error, el dron se estrelló cientos de veces durante el entrenamiento, pero como se trataba de una simulación virtual, los investigadores simplemente pudieron reiniciar el proceso.

Para poder ejecutar el vuelo, Swift AI envía vídeo desde la cámara integrada del dron a una red neuronal que detecta las puertas de la carrera. Esta información se combina con lecturas de un sensor inercial para estimar la posición, orientación y velocidad del dron. Estas estimaciones luego se envían a una segunda red neuronal que determina qué comandos enviar al dron.

Reacciones

Con este nivel de precisión, la inteligencia artificial pudo ejecutar mejores tiempos contra los humanos, logrando realizar giros más cerrados y mejor número de km/h: la vuelta más rápida de Swift AI fue de 17,47 segundos, medio segundo más rápido que el piloto humano más rápido.

Pero el propio sistema no es imbatible, ya que perdió 40 % de carreras. Dentro de los argumentos es que el dron era sensible a los cambios del entorno, como la propia iluminación, lo que alteraba los comandos.

“Este es el comienzo de algo que podría cambiar el mundo entero. Por otro lado, soy un corredor y no quiero que nada sea más rápido que yo”, dijo Bitmatta. Y como señaló Schäpper: "Se siente diferente correr contra una máquina, porque sabes que la máquina no se cansa".

¿Y para qué puede servir este avance? Por el momento, más allá del entretenimiento, es el campo militar el que más interesado está en que la IA comande a drones de ataque. Pero tampoco nos deja tranquilos el hecho de que la inteligencia artificial ya nos derrote en carrera contra drones, ajedrez, Go y hasta en videojuegos como Dota 2 y StarCraft.

Por el lado positivo, Kaufmann dijo que este avance en el campo podría ayudar a los drones a buscar personas en edificios en llamas o realizar inspecciones de grandes estructuras como barcos, mejorando el algoritmo y puliendo la toma de decisiones incluso en entornos cambiantes.