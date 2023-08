El CEO de Disney responde sobre la especulación de una posible compra por parte de Apple

Nunca ha pasado de ser una especulación, pero los analistas están obsesionados con un escenario: Apple comprando Disney.

Desde hace años, varios analistas han hablado de esta posible compra (ejemplo de 2020), que ha sido negada en diversas oportunidades.

¿Apple comprará Disney? La respuesta es enfática

Bob Iger, CEO de Disney, respondió sobre esta especulación en la llamada con analistas e inversionistas de la compañía.

Michael Morris de Guggenheim Partners hizo la pregunta:

“En el tema de considerar opciones para Disney, hubo un artículo publicado recientemente que especulaba que toda la compañía podía ser vendida a una compañía más grande de tecnología… Así que Bob, mi pregunta directa es si ves un posible escenario en que toda la compañía pueda ser vendida”.

El CEO de Disney respondió recordando que una compra de tal magnitud se podría volver una pesadilla regulatoria.

“Yo… Michael, no voy a especular sobre el potencial de que Disney sea adquirido por cualquier compañía, sea de tecnología o no. Obviamente, quien sea que quiera especular sobre estas cosas tendría que considerar inmediatamente el ambiente global sobre las regulaciones. No diré más que eso. Es solo… es algo sobre lo que nos obsesionamos”.

Para comprar Disney, Apple tendría que desembolsar al menos 167.67 mil millones, la capitalización de mercado del conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento.