Luego de despedir a 6500 empleados, X (el nuevo Twitter) empezará a contratar personal nuevamente

Linda Yaccarino, la nueva CEO de X (antes llamado Twitter), ha anunciado que la empresa volver a contratar personal luego del recorte masivo de trabajadores encabezado por Elon Musk.

Como se recuerda, tras la compra del multimillonario, la planilla de trabajadores de la compañía cayó de 8000 a solo 1500 trabajadores.

Nuevas plazas

Yaccarino conversó con CNBC y señaló que la tasa de ejecución operativa de la empresa “está cerca del punto de equilibrio”.

Según la ejecutiva, la relación de la compañía con los anunciantes, que supuestamente había empeorado desde que Musk se hizo cargo de Twitter, estaba mejorando y que alguna de las empresas que se habían ido ya estaban regresando a la plataforma.

"Tengo que entrar y pasar de esta disciplina de costos al crecimiento y ¿qué significa crecimiento? Crecimiento significa contratación", señala.

Ya Musk había dado indicios de una posible recontratación de empleados, especialmente a los que fueron despedidos durante su periodo.

"No hay duda de que algunas de las personas que fueron despedidas probablemente no deberían haber sido despedidas porque simplemente no teníamos tiempo para resolverlo. Tuvimos que hacer recortes generalizados para controlar la tasa de ejecución", dijo en mayo.

La directora ejecutiva también comentó sobre su relación laboral con Musk y agregó que el propietario de X le da "autonomía".

"Nuestros roles son muy claros", dijo Yaccarino, y agregó que Musk trabaja en el lado de la tecnología y el producto, mientras que ella se enfoca en "todo lo demás".

Videollamadas en X

Yaccarino también aprovechó la entrevista para anunciar una herramienta que llegará pronto al servicio.

"Pronto podrás hacer videollamadas sin tener que dar tu número de teléfono a nadie en la plataforma", mencionó. El movimiento refleja la misión de Yaccarino y Musk de convertir X en una "aplicación de todo" que incluye videos de formato largo, pagos y suscripciones de creadores.

“En el corazón de la renovación de la marca, X, debemos tener la mente abierta de que se está convirtiendo en esta plaza global impulsada por la libertad de expresión donde el público se reúne en tiempo real”, dijo Yaccarino. “Y quiero detenerme en eso por un segundo porque 'en tiempo real' es lo más importante sobre la vitalidad de X y cómo la gente interactúa con él. Y ahora todo está en una interfaz perfecta”.