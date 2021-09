El servicio de internet satelital de Starlink está beneficiando a un pequeño pueblo en Chile. | Fuente: Flickr

Starlink es el proyecto satelital de SpaceX, con la misión de proporcionar Internet de alta velocidad a todos los lugares de la Tierra. El servicio se planea alimentar con una enorme flota de satélites colocados en la órbita del planeta.

Con el fin de realizar pruebas piloto en Estados Unidos y en otros lados del planeta, la compañía de Elon Musk lanzó el programa 'Better Than Nothing Beta'. De esta manera, Sotomó, una localidad chilena situada en la región de Los Lagos, se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica en recibir Internet de Starlink.

La señal del Internet satelital se recibe a través de la antena parabólica instalada en la escuela local Jhon F. Kennedy, la cual se transmite a los usuarios mediante WiFi, pero solo desde el mediodía hasta la medianoche, debido a un suministro limitado de diésel al generador que da energía a Sotomó, según Reuters.

Sotomó, Chile, es el primer pueblo en Latinoamérica en recibir el Internet de Starlink. | Fuente: Twitter

Internet de calidad para todos

Sin embargo, según las declaraciones del único maestro de la escuela, Javier de la Barra, este servicio de Internet satelital es un avance significativo, que puede ayudar a cerrar las brechas digitales en Chile y las regiones alejadas.

Como ejemplo, el maestro indica que ahora las tablets proporcionadas por el gobierno chileno permite que los site alumnos de la escuela puedan acceder a materiales de aprendizaje en línea, ver películas, visitar museos virtuales y realizar videollamadas con otros niños de otros centros educativos.

"Me gusta mucho Internet porque podemos hacer la tarea de casa", señaló. "Es más rápido, y por eso podemos hacer más", dijo Diego Guerrero, residente local de 7 años.

"Starlink fue diseñado para comunidades remotas como las de Caleta Sierra y Sotomó. La conectividad de alta velocidad puede tener un impacto transformador en estas comunidades", señaló la directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, sobre el programa 'Better Than Nothing Beta'.

