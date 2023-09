¿X se volverá de pago para todos? Ni la CEO Linda Yaccarino sabe lo que anuncia Elon Musk

Linda Yaccarino, actual CEO de X (antes Twitter), tuvo una serie de interesantes frases en medio de una entrevista que tuvo con la periodista Julia Boorstin de CNBC.

En este diálogo, primero contradijo el anuncio de Elon Musk que señalaba que había despedido a todo el equipo de integridad electoral, además que se mostró asombrada sobre la medida mencionada por el dueño de la plataforma de cobrar a todos los usuarios por usarla.

Discordancias

La entrevista se dio en medio del Code Conference realizado por Vox Media este miércoles.

Uno de los primeros ponentes fue Yoel Roth, exjefe de confianza y seguridad de Twitter, quien señaló su preocupación por el creciente acoso sin control que prolifera en la plataforma.

“Yoel y yo no nos conocemos. Él no me conoce. No lo conozco. Trabajo en X. Él trabajó en Twitter. X es una nueva empresa que construye una base basada en la libertad de expresión y la libertad de expresión. Twitter en ese momento operaba con un conjunto diferente de reglas establecidas por él mismo, diferentes filosofías e ideologías que se arrastraban por el camino de la censura. Es un nuevo día en X. Y lo dejaré así”, dijo Yaccarino defendiendo las nuevas políticas que profesan.

Posteriormente, cuestionó todos los informes que señalaban que X había desmantelado al equipo de integridad electoral, responsables de luchar contra el fraude electoral y la desinformación. Musk incluso había escrito un comentario que confirmaba dicho rumor. "Oh, ¿te refieres al equipo de 'Integridad Electoral' que estaba socavando la integridad electoral?" escribió en respuesta a una publicación sobre los recortes reportados. "Sí, se han ido".

Yaccarino señaló que, en realidad, este grupo de trabajadores encargado de monitorear los intentos de manipular la plataforma con fines políticos, “está creciendo”. "Y contrariamente a los comentarios que se hicieron, hay un equipo sólido y en crecimiento en X que está abrazando la integridad electoral", dijo.

La jefa asegura que X está tratando de reestructurarse para cumplir con las nuevas demandas de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Recordemos que la plataforma fue nombrada como la que menos esfuerzos realiza por lugar contra la desinformación.

No sabe si será de pago

El mismo dueño de X señaló días atrás que está considerando cobrar a todos los usuarios de la red social por su uso.

Yaccarino se mostró sorprendida. “¿Dijo que estábamos avanzando hacia eso específicamente o está pensado en ello?”, preguntó. “Es que hablamos de todo”.

Cuando se le preguntó si apoyaba la idea de que la plataforma sea paga, dada su experiencia en publicidad, Yaccarino no respondió directamente, pero dijo que no solo está trabajando en esta división.

Asimismo, también señaló las diferencias de su puesto y el de Musk, quien a menudo anuncia todas las actualizaciones que tendrá la platafomra.

“Él dirige el producto. Él dirige la tecnología. Dirige un equipo de ingenieros excepcionalmente talentosos, ¿y quién bromea con quién? No me importa cuál sea la estructura en Meta, pero ¿quién no querría a Elon Musk sentado a su lado ejecutando el producto?”, preguntó. Curiosamente. muchos miembros de la audiencia se rieron y levantaron la mano.