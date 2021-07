Artista que realizó un 'deepfake' de la escena final de The Mandalorian es contratado por Lucasfilm. | Fuente: Shamook/YouTube

El final de la temporada 2 de The Mandalorian cautivó a los fanáticos por la aparición de Luke Skywalker, pero luego se percataron que el rostro estaba cargado de efectos visuales y distraía un poco.

Al rescate llegaron varios youtubers que aplicaron 'deepfake' a la escena memorable, el más resaltante es el del youtuber conocido como Shamook, cuyo video The Mandalorian deepfake ha superado las 2 millones de visitas, donde logra reducir la edad de Mark Hamill.

El video atrajo las miradas de Lucasfilm y le dieron un trabajo en la división de efectos visuales Industrial Light and Magic.

Cazatalentos

"Como algunos de ustedes ya saben, me uní a ILM / Lucasfilms hace unos meses y no he tenido tiempo de trabajar en ningún contenido nuevo de YouTube", escribió Shamook en uno de sus videos.

Lucasfilm confirmó la contratación. "[Industrial Light and Magic] siempre está buscando artistas talentosos y, de hecho, han contratado al artista que se hace llamar 'Shamook' en línea", dijo un representante de Lucasfilm en un comunicado, a través de IndieWire.

