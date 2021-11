Crear nuestros propios avatares con seguimiento facial parece ser uno de las formas de ingreso al metaverso. | Fuente: Microsoft

Tras el anuncio de Facebook de la incursión de su propio metaverso, es ahora Microsoft quien propone dar el salto y lo hará a través de un enfoque laboral.

A través de la conferencia para desarrolladores Microsoft Ignite, Satya Nandella, CEO de Microsft, señaló que está interesado en este mundo virtual.

"No puedo decir cuán grande es este avance. Ya no se trata solo de mirar la vista de cámara de una fábrica. Puedes estar en el suelo. Ya no es solo video. Al realizar conferencias con colegas, puedes estar con ellos en la misma sala. Ya no se trata solo de jugar con amigos, puedes participar en el juego con ellos", señaló.

Desde Teams

Las primeras funciones que veremos en este mundo comienzan por Microsoft Teams.

Por ejemplo, desde 2022, se buscará unir esta plataforma con la de Mesh para tener ejemplos de realidad mixta junto con los HoloLens.

Los participantes de videollamadas podrán tener sus propios avatares 3D animados y podrían estar en una sala digital trabajando y realizando sus quehaceres, de forma parecida a Horizon Workrooms.

Microsoft explicó que con ayuda de la inteligencia artificial los avatares se moverán cuando el usuario hable, aunque también se contará con animaciones adicionales para aportar más expresiones a los avatares, como pueden ser el movimiento de las manos.

Como Facebook, los primeros pasos de la empresa en el metaverso aún son a futuro. ¿Podrá ser una verdadera competencia al universo digital ideado por Mark Zuckerberg?

