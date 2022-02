El lema del MWC 2022 es "conectividad desatada". | Fuente: EFE

Este lunes 28 de febrero, el Mobile World Congress (MWC) abrirá sus puertas en Barcelona para dar la bienvenida a un evento que busca marcar un antes y un después en la tecnología en medio de la pandemia.

La feria más importante de celulares en el mundo ha sido una de las más golpeadas a raíz de la COVID-19, teniendo que cancelar su cita del 2020 y realizando una edición lastrada en 2021. Ahora, este 2022, la GSMA, organizadora del suceso, confía en que las mejores condiciones sanitarias y la vacunas permitan que más de 40 mil personas puedan visitar los stands en España.

"No será una edición de transición, sino más bien de crecimiento, viniendo de lo peor de la pandemia y avanzando hacia un Mobile normal. Es mucho más que una transición: es el futuro", defendió el consejero delegado de GSMA, John Hoffman, en una entrevista concedida a Efe.



Los grandes de la industria de los celulares

El MWC se ha dividido entre marcas que buscan la presencialidad y mostrar de primera mano sus próximos productos a los visitantes, con los que aún no consideran oportuno realizar este tipo de eventos masivos en la pandemia.

Para el 2022, habrá 10 principales expositores: Samsung, Huawei, Ericsson, Deutsche Telekom, Google, Nokia, Oppo, Qualcomm, SK Telecom y ZTE. Y solo faltarán Sony y Lenovo.

“Hay mucho entusiasmo para esta edición del Mobile World Congress en Barcelona. Es un evento que creo que va a marcar un antes y después luego de este hiatus, de esta pausa que hemos tenido por la pandemia de la COVID-19. En Barcelona se respira también bastante optimismo porque este evento vuelva a las dimensiones de años anteriores”, señala Alberto Nishiyama, periodista de tecnología de la división NIUSGEEK de RPP Noticias, quien asiste presencialmente al evento en España.

Nishiyama, quien se encuentra en Barcelona a través del acceso anticipado que se brinda a los medios de prensa, ha podido conocer el entusiasmo de las compañías asistentes al congreso por mostrar productos nuevamente ante los amantes de la tecnología y consumidores.

El MWC 2022, pese a ello, no es el primer evento de la industria en realizarse presencialmente en el año: esa distinción la tuvo el CES 2022 en los primeros días de enero en Las Vegas.

“Yo siento que en este evento será como lo que aprendimos que sucedió en el CES: las empresas van a darlo todo. Yo creo que nos van a sorprender de verdad, porque es algo que hace un tiempo que no lo hacían. Por ejemplo, al CES fue poca gente, pero trajeron productos verdaderamente interesantes”, señala Víctor Díaz, mejor conocido como Marcianotech en YouTube, con un canal de más de 2 millones de suscriptores.

Las novedades de la feria comenzaron el día antes de la apertura de puertas, el domingo 27 de febrero, cuando algunas marcas han emplazado sus presentaciones de producto, como es el caso de HMD (Nokia), TCL, Samsung y Huawei.

El lunes 28 es el día en que la mayoría de las marcas han aprovechado para realizar sus eventos de presentación, como es el caso de realme, Honor, Xiaomi y su marca POCO, Qualcomm y Oppo.

“Bueno, la verdad es que -sin duda- alguna todo está regresando a la normalidad entre comillas, aunque vemos aquí mucha toda la gente con cubreboca. Si bien no están todas las compañías que estaban, yo creo que, por lo que he podido ver porque apenas, hay un 75-80% de las compañías. Hay mucho menos gente en los pasillos, creo que es normal. Estuve hace dos meses en el CES en Las Vegas y ahí si no había nadie, ahí estaba totalmente vacío”, nos cuenta Javier Matuk, experto en tecnología, también desde Barcelona. “Sí, sin duda alguna, no está lleno como siempre, y eso también le da un giro en donde nosotros, como prensa y toda la gente como asistente, puede estar un poco más tranquilo, sin las prisas y sin correr y sin tumultos. Pero sin duda alguna, lo importante es que empresas están aquí exponiendo”.

El resto de días, entre el martes 1 y el jueves 3, las empresas asistentes aprovecharán su presencia en el MWC 2022 para participar también en encuentros del sector como charlas y 'keynotes'.

En este tiempo, los asistentes podrán conocer los productos en vivo a través de los puestos físicos en el recinto de Barcelona que acoge el evento.

“Yo recuerdo CES del del año donde estaba el COVID en su buena etapa: fue algo muy aburrido porque fue algo virtual y no es lo mismo que tú estés en el evento, que tú estés ahí, que tú estés sintiendo todo”, recalca Marcianotech sobre el argumento de la presencialidad del Mobile World Congress.

“Con el paso de los años estos eventos como el MWC y el CES han dejado ser el centro de atención para lanzamientos muy grandes, sino que las compañías ya hacen sus propios eventos y lanzan sus propios equipos”, nos recuerda Matuk.

Para la edición 2021, solo hubo 20 mil asistentes a la feria. Para este año se esperan el doble o hasta el triple. | Fuente: AFP

Un nuevo enfoque: las laptops

Dentro de la categoría de móviles, sin embargo, no solo está concentrado el celular, sino también las laptops, una división que empezará a sonar fuerte en el MWC.

“Algo que parece que va a marcar esta edición es el enfoque en la PC, bueno, la laptop para ser más precisos, como un dispositivo móvil”, resalta el periodista de la casa. “Antes de la pandemia, creo que la laptop no era considerado como un elemento muy destacado en el portafolio de muchas compañías, pero las circunstancias han demostrado que tiene mucha vigencia”.

En este sentido, Huawei, en el marco del evento, ha presentado su modelo de “oficina conectada” a través de un Super Dispositivo. Samsung también tiene un evento enfocado a las a las laptops.

“Así como que un año le dan más atención a un mercado en específico, otro van cambiando y yo creo que tal vez este año sea el de la PC”, menciona Marcianotech. “Yo creo que hay innovaciones en general en donde se reúnen estos fanáticos a la tecnología. Yo siento que sí hay innovaciones y lo veo muy importante”.

Bajo el lema "conectividad desatada", esta edición también abordará temas que van desde el auge del 5G a las oportunidades que ofrece el internet de los objetos (IoT), pasando por el metaverso y el impacto de las nuevas tecnologías en el medio ambiente.

“El metaverso es una meta mentira”, bromea Matuk. “No es algo nuevo y Facebook tiene sus detalles y antecedentes no positivos. El metaverso está en pañales y nunca va a funcionar como lo quieren presentar".

Eso sí, recuerda Nishiyama, debemos diferenciar y conocer que muchas de las tecnologías que veremos en el MWC puede que no lleguen al mercado como tal. “Tenemos que ver qué realmente llegará y qué realmente afectará a nuestras vidas".





No olvidar el contexto

La cuestión de las sanciones impuestas a Moscú tras la invasión de Ucrania será otro de los temas que se seguirán de cerca en este congreso, el cual no es ajeno a las consecuencias geopolítica (como el veto que ha sufrido Huawei en su división de celulares en los últimos años por Estados Unidos).

Washington ya ha decidido limitar las exportaciones tecnológicas hacia Rusia, lo que podría agregar aún más tensión a un sector ya en dificultades por la escasez de chips.

"Es poco probable que el mercado de los teléfonos inteligentes y de otros productos inteligentes no se vean afectados por el impacto de la crisis en Ucrania, teniendo en cuenta la importancia económica y geográfica de Rusia y Ucrania", valoró a la AFP Marina Koytcheva, del gabinete CCS.

Ambos países "son importantes proveedores globales de materias primas utilizadas en la fabricación de componentes", como el neón y el paladio, recuerda la analista, lo que podría tener consecuencias en las cadenas de suministro y en la producción.

