Netflix estrena película interactiva | Fuente: YouTube | Netflix

Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal e el nuevo estreno de Netflix bajo la modalidad "inteeractiva" y tiene una duración de 30 minutos. La película esta basada en el videojuego creado por la compañía Broderbund en 1983 y te permite decidir sobre las acciones de Carmen, el personaje principal, quien se ve obligada a cumplir las órdenes de V.I.L.E. Este film se suma al repositorio de películas interactivas como Black Mirror: Bandersnatch (2018), pero sin la complejidad de este y dirigida a niños.

La película animada interactiva cuenta con ocho finales distintos y los espectadores podrán responder trece preguntas sencillas para desarrollar la trama: una espía que debe robar valiosos objetos alrededor del mundo. Tal y como reza la sinopsis: “En este emocionante especial interactivo, tú estás al mando. Ayuda a Carmen a salvar a Zack y a Ivy, que cayeron en las garras de V.I.L.E. durante un atraco.”

Con la voz de Gina Rodriguez y Finn Wolfhard como Carmen y Zack respectivamente llega esta película que promete ser la perfecta distracción para los niños gracias a su modo interactivo.