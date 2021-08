Reddit alcanza una valoración de más de 100 mil millones de dólares. | Fuente: Unsplash

Reddit está valorada en más de 10 mil millones de dólares luego de recaudar US$ 410 millones. La red social indica que conseguirá hasta US$ 700 millones cuando finalice la ronda de recaudación de fondos.

La compañía tecnológica continúa agregando filtros a su plataforma, eliminando comentarios racistas y misóginas, mientras se prepara para salir a la bolsa en algún momento en el futuro.

"Todavía estamos planeando salir a bolsa, pero aún no tenemos un cronograma firme", dijo el cofundador y director ejecutivo de Reddit, Steve Huffman, a The New York Times en una entrevista . "Todas las buenas empresas deberían cotizar en bolsa cuando puedan".

Reddit y Wall Street

Como se recuerda, los comerciantes, que iniciaron en el foro WallStreetBets de Reddit, pero ahora esparcidos en varias comunidades, cambiaron la forma en cómo operan los analistas de Wall Street causando grandes pérdidas para algunos fondos y generando el crecimiento vertiginoso de GameStop y AMC.

Si bien Reddit es una plataforma importante, se ha quedad atrás con respecto al desarrollo de su negocio. Su valoración de US$ 10 mil millones está por debajo de los US$ 52 mil millones de Twitter o el valor de US$ 1 billón de Facebook, ambas redes fundadas aproximadamente al mismo tiempo que Reddit.

En enero, Reddit contaba con más de 52 millones de usuarios activos diarios y más de 100 000 comunidades, en comparación con los 2 000 millones de usuarios activos diarios de Facebook en junio.