Huawei sacará provecho a su tecnología 5G en todo el mundo. | Fuente: Unsplash

Huawei empezó a desplegar tecnología 5G en todo el mundo a lo largo de varios años de inversión, y ahora quiere sacarle provecho. El gigante chino comenzará a cobrar regalías a grandes empresas como Apple por el acceso a tecnología inalámbrica 5G patentada, creando una potencial fuente de ingresos y elevar su liderazgo a nivel mundial.

Pese al bloqueo de Estados Unidos y ser excluido de la cadena de suministro, el objetivo del propietario más grande de tecnología 5G negociará tarifas y posibles licencias cruzadas con Apple y Samsung, dijo el director legal Song Liuping, según Bloomberg.



Esto podría ser un impulso a nivel económico y empresarial de Huawei, ya que la empresa china se ha visto muy afectada por los bloqueos comerciales y la escasez de procesadores en el mundo.

Huawei comenzará a cobrar regalías por usar su tecnología 5G. | Fuente: Unsplash

Nuevo competidor

De esta manera, Huawei se une al mercado que era dominado por Qualcomm, Ericcson y Nokia. El gigante chino prometió que cobrará tarifas más bajas que sus rivales. Huawei planea recaudar entre US$ 1.2 mil millones y US$ 1.3 mil millones en el cobro de patentes y licencias entre 2019 y 2021, dijeron los ejecutivos. El cobro por teléfono estaría a US$ 2,50, según Jason Ding, jefe del departamento de propiedad intelectual de Huawei.

Por otro lado, la escasez de procesadores en el mundo ha afectado a Qualcomm, pero se mantiene cobrando regalías por la tecnología que suministran a clientes como Apple.

El creador del iPhone se ha quejado varias veces por el cobro de US$ 7,50 por cada teléfono por parte de Qualcomm, a lo que la empresa de procesadores defendió como un pequeño precio a pagar por tecnología fundamental.



