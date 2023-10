Robó 50 mil bitcoins en 2012: 10 años después, lo descubrieron porque denunció que le robaron 150 criptomonedas

En 2012, alguien robó 50 mil bitcoins de Silk Road, un mercado ilegal de la web oscura. Con el tiempo, el valor de lo robado se disparó a más de 3 mil millones de dólares y durante años siguió siendo uno de los mayores misterios en el mundo de las criptomonedas.

Sin embargo, el 13 de marzo de 2019, una llamada de robo de Jimmy Zhong, de 28 años, permitió resolver de a poco este caso que se remonta a los primeros años de las criptomonedas.

El ladrón del ladrón

Zhong estaba llamado para denunciar que le estaban robando 150 bitcoins, ahora valorizadas en cientos de miles de dólares, de su casa de Atenas, Grecia.

“Estoy teniendo un ataque de pánico”, le dijo Zhong a la persona que le atendía.

La llamada al 911 no produjo ningún sospechoso en el robo de la casa de Zhong. La policía de Atenas estaba lidiando con uno de sus primeros casos de criptografía y no estaba familiarizada con él, por lo que no no logró avanzar en el caso.

Entonces Zhong recurrió al investigador privado local Robin Martinelli, propietario y operador de investigaciones Martinelli en la cercana Loganville, Georgia.

Martinelli, que está lejos de ser una experta en criptomonedas, dijo que a medida que aprendió más sobre bitcoin y sobre el caso de Zhong, se encariñó con él y sintió exactamente lo opuesto a las personas que mantenía a su alrededor, a quienes vigilaba en un intento de ver cuáles de ellos. había irrumpido y robado cualquier cosa en la que estuviera almacenada físicamente la criptografía.

Los amigos de Zong, dijo Martinelli, eran "muy, muy casuales, plásticos, sin importarles mucho, tal vez usaban a Jimmy un poco". Pero él no respondió bien a sus sospechas, aparentemente aferrándose a la idea de que su círculo social estaba atraído por algo más que lujos.

"Se enojaba", dijo el investigador privado, "cuando yo mencionaba que alguien tenía que haber sabido dónde estaba ese dinero en efectivo".

"Jimmy quería ser amado", añadió. "Jimmy quería amigos".

En los años previos al robo, Zhong era conocido por gastar mucho dinero en la ciudad. Era el tipo de persona que compraría una ronda de tragos caros para todo el bar, y cientos de dólares se esfumaban en segundos en gargantas ansiosas.

Su ambición lo llevó a la ruina

Las imágenes de la cámara corporal revisadas por el medio de comunicación mostraron cómo el deseo del joven de agradar se volvió en su contra cuando Zhong invitó a las autoridades a su casa, donde pudieron determinar con éxito que tenía al menos una billetera bitcoin con decenas de millones de dólares en criptomonedas.

Luego le entregaron una orden de registro y destrozaron su casa hasta que encontraron la computadora que contenía el resto del robo de la Silk Road de 2012 en el que Zhong obtuvo 50 mil bitcoins, que terminaron valiendo la friolera de 3 mil millones de dólares. Fue la mayor incautación de criptomonedas realizada por el Departamento de Justicia hasta la fecha y, como nadie se presentó a reclamarla, todas las ganancias fueron a las arcas del gobierno.

Zhong fue acusado de fraude electrónico. Tras declararse culpable, fue sentenciado a un año y un día de prisión federal. El ladrón, que ahora tiene 33 años, se presentó en un campo penitenciario federal de mínima seguridad en Alabama a principios de este año y solo estará allí durante 366 días, informa CNBC.