"Pronto será clave que empresas, gobiernos y otras personas verifiquen que hablan con alguien real y no con una IA"

¿Qué pasaría si tuvieras que mostrar tu ojo para que sepan que eres humano? Este es el fin de World, una red global que busca demostrar la humanidad de las personas en tiempos de deepfakes e inteligencias artificiales. En esta entrevista Ajay Patel, uno de sus principales ejecutivos, explica cómo lo harán.

Hace unos meses, la noticia de que una compañía estadounidense de tecnología estaba escaneando en Lima el iris de ciudadanos peruanos a cambio de dinero, causó revuelo y preocupación por el interés que tenían en unos datos tan sensibles.

Esta empresa es Tools For Humanity, fundada por Sam Altman (CEO de OpenAI, creadora de ChatGPT) y Alex Blania, que a través de la red WorldCoin, hoy rebautizada como World, asegura que su fin es lograr la identificación de un humano como tal y diferenciarlo de cualquier bot o inteligencia artificial, y, a partir de ahí, aplicar todos los usos que se le pueda dar a ser una persona verificada, como hacer transacciones seguras, evitar los deepfakes, y hasta asegurarte de que estás jugando juegos en línea con una persona real.

El último jueves Tools For Humanity realizó su primer evento global en San Francisco, California, donde presentó sus principales nuevos avances y visión, y RPP pudo conversar ahí con Ajay Patel, uno de los ejecutivos de World (y ex Google), quien explicó cómo brindan seguridad sobre la identidad de las personas y cómo entra Perú en el juego de esta compañía de tecnología.

¿Cómo explicarías en términos sencillos qué es World?

Para explicarlo uso a mis padres como ejemplo. Cuando les dije que iba a dejar mi trabajo para unirme a World, me preguntaron: “¿Adónde vas? ¿Qué trabajo puede ser mejor que Google?”. Les expliqué que la inteligencia artificial (IA) se está volviendo muy sofisticada: será capaz de copiar tu voz, tu cara, e imitar muchas otras cosas. Así que pronto será importante que las empresas, gobiernos y otras personas puedan saber que están hablando con una persona real y no con una IA. Eso es lo que estamos resolviendo en World.

¿Y por qué necesitan capturar el iris de una persona?

La única manera de saber que eres un humano y no una computadora en línea es con algo inherentemente tuyo. Podríamos usar una huella dactilar, pero dejas huellas por todos lados, ¿cierto? Y necesitamos algo que realmente tenga suficiente información única. Y tu iris, si escaneas ambos ojos con un Orb (dispositivo con una cámara que captura una “foto” de tu iris) tiene muchos datos, y eso es lo que usamos para identificar o ayudar a identificar a un humano como único.

Estos datos no se guardan en el Orb, este envía esas fotos de manera encriptada a tu teléfono (Nota: a la World App, previamente descargada), este procesa las imágenes y genera un código a partir de la imagen que desaparece, este código se almacena en un sistema seguro (basado en blockchain). Lo que hace es tomar ese código, dividirlo en piezas, y almacenarlo en diferentes lugares. No se puede recombinar. Así que usamos criptografía para proteger los datos.

World contabiliza casi 15 millones de personas que han escaneado sus iris en sus Orbs.

¿Cómo la gente sabe que sus datos más sensibles se usarán de manera segura para proporcionar un servicio protegiendo a la vez su identidad?

Cuando una app te pide que verifiques tu identidad, solo recibe una señal que dice “hemos verificado que esta es una persona real”. No recibe ningún dato sensible. Al iniciar sesión con tu World ID (la prueba digital de que un humano lo es y que se ejecuta sobre la World App o su ecosistema de apps), ingresas tu nombre, pero el sistema no comparte ninguna información adicional. Ni World, el desarrollador o cualquiera que use este sistema sabrá quién eres, a menos que tú se lo digas. Hace 25 años era raro que la gente pusiera su número de tarjeta de crédito en línea o su nombre real. Pero en esos casos, esos datos estaban centralizados y había muchas filtraciones. Las personas temen que algo similar suceda con la información de sus ojos, pero en este sistema es imposible.

¿Por qué Perú es un mercado atractivo para World?

Todo el mundo debería ser parte de esta red. A medida que escalamos, lo hacemos con el hardware de los Orbs y eso toma tiempo, pero siempre estamos en todos los continentes, lanzando mercados y creciendo. Hemos visto que los usuarios en Perú están interesados en obtener World ID, así que también estamos creciendo allí (Nota: no se reveló la cantidad de usuarios que hay en Perú). Pero la verdadera razón es que necesitamos tener la mayor cantidad de usuarios posibles en la red porque la IA está llegando más rápido de lo que pensamos. Es importante que todos tengan World ID para estar preparados en un mundo habilitado por IA.

Ustedes han presentado la función de World ID Credencials, que permite almacenar y utilizar información de pasaportes y otros documentos con World ID. ¿Han tenido algún acercamiento al gobierno peruano para avanzar sincronizando estas credenciales?

Personalmente no, pero me encantaría ir a Perú y hablar con los ministerios o reguladores que están trabajando en la digitalización. Las necesidades de digitalización varían por región y queremos asegurarnos de construir las herramientas adecuadas para que los gobiernos puedan aprovechar World ID y ofrecer mejores servicios habilitados por IA.

El Perú es un país con una geografía particular. ¿Cómo planean llegar a las áreas más alejadas?

Estamos aumentando la cobertura y disponibilidad de los Orbs (necesarios para la captura de la imagen del iris). Tendremos ubicaciones insignias en las ciudades, pero también nos estamos asociando con empresas como Rappi para llevar los Orbs a más personas (Nota: serán personal especializado, que llevarán el Orb a domicilio, harán la captura y se lo llevarán de nuevo. Se anunció para 2025). Mientras haya electricidad e internet, podemos poner un Orb.