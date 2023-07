Worldcoin se convierte en una realidad: Esta es la criptomoneda lanzada por el fundador de ChatGPT

Luego de años en fase de pruebas, una startup comandada por Sam Altman -el fundador de OpenAI- ha lanzado oficialmente su proyecto Worldcoin este lunes 24 de julio.

Con más de 250 millones de dólares en recaudación y 2 millones de usuarios registrados, Tools for Humanity (Herramientas para la humanidad) busca recompensarte con criptomonedas por una información personal que cada vez es más clave en el mundo informático: los iris de tus ojos.

Worldcoin en línea

El objetivo de Worldcoin es la de construir una solución “para distinguir a los humanos de la inteligencia artificial en línea”.

Para ello, la empresa te brinda un World ID, un llamado pasaporte digital a cada usuario interesado en este proyecto. Para obtenerlo, el interesado deberá registrarse en la aplicación propia de la empresa y pasar obligatoriamente por un escaneo de iris, data vital para los propósitos de la empresa.

El canal para el escaneo es el Orb, un dispositivo circular pequeño que realiza el procedimiento.

Este es el Orb con el que la empresa escanea el iris de las personas.Fuente: Worldcoin

El lanzamiento de este lunes expande así la fase beta a un primer despliegue mundial. Está saltando de países como India a otros 20 países y 35 ciudades del planeta.

La recompensa del usuario, en este caso, 25 unidades de una criptomoneda llamada Worldcoin. Esta salió al mercado con un valor de 15 centavos de dólar, pero las primeras horas de operaciones en mercados como Binance han hecho que su valor crezca hasta los 2.5 dólares. Incluso, en su momento pico de esta mañana, llegó a estar más de 5 dólares por unidad.

En cuestiones técnicas, el suministro actual de Worldcoin (WLD), que se basa en la red ERC-20, será de 143 millones, con un 20 % que caerán en manos de la propia empresa. En los próximo 15 años, se espera poner en marcha un suministro total de 10 mil millones de tokens.

Además de su misión principal, Worldcoin también quiere “fortalecer estrategias de incentivos como cupones y programas de lealtad tradicionalmente susceptibles de fraude, combatir bots a través de la confirmación de identidad y facilitar un mecanismo de gobierno democrático global”.

La app para ver los registros y movimiento de Worldcoin.Fuente: Worlcoin

Riesgos de privacidad

¿Qué seguridad existe en el momento en el que confías este dato a la empresa? El cofundador de la iniciativa, Alex Bahía, refirió a Reuters que “las cadenas de bloques pueden almacenar las identificaciones mundiales de una manera que preserva la privacidad y no pueden ser controladas ni cerradas por una sola entidad”.

Para él, es clave la información porque permitirá “diferenciar a las personas reales de los bots” en internet en medio del auge de la inteligencia artificial generativa.}

Worlcoin no está siendo lanzado en Estados Unidos y se debe a los obstáculos presentados por los entes reguladores, quienes consideran que estos activos digitales se utilizan como medios de especulación y fraude. “Yo diría que el 95 % de la población no está en EE. UU., por lo que el país no hace ni deshace un proyecto como este”, señaló Altman a Financial Times.

El cofundador de ChatGPT admite que la tecnología de escaneo ocular tiene “un claro factor desagradable”, pero confía que, con una explicación adecuada, la empresa puede atraer a los usuarios.

“En criptografía, ha habido muchos malos actores y eso es una verdadera lástima. Tenemos que ganarnos la confianza de la gente y por eso estamos explicando cómo funciona la tecnología como la hoja de ruta para descentralizar la empresa”, añade.

En Sudamérica, los países aceptados dentro de los planes de expansión son Brasil, Argentina y Chile. España y México son otros países disponibles para que los usuarios puedan registrarse al servicio.