DJ Koh, CEO de Samsung presenta en San Francisco el nuevo modelo de S10 | Fuente: RPP

Desde San Francisco.

En 2010, Samsung presentó el primer modelo S. Un equipo que buscaba ser una opción de fuerza frente al iPhone 3GS, el buque insignia de Apple en tiempos de Steve Jobs. Un modelo de plástico, con pantalla AMOLED, con pocas prestaciones y un enorme prejuicio encima: la marca. Nueve años después, la línea Galaxy se ha convertido en el referente a batir en el mercado de Android, con un 20% de cuota de mercado, y una renovación sólida de su gama premium. Nueve años después, esta historia abre un nuevo episodio con el nuevo Samsung Galaxy S10

Se trata de un anuncio clave en el auditorio Bill Graham Civic de San Francisco. Los Galaxy S10e, S10, S10+ y S10 5G llegan en medio de la desaceleración del mercado de los smartphones con usuarios cada vez más exigentes a la hora de actualizar sus equipos.

Samsung le añade un gran angular a sus lentes traseros | Fuente: RPP

Cámaras

El primer cambio es en las cámaras. Todos los dispositivos de esta serie cuentan con lentes Gran angular AF (12 MP con apertura 1.5/2.4 con estabilización óptica) y Ultra ancho (16 MP con apertura 2.2) en la parte posterior. Es la primera vez que vemos en un smartphone Samsung de gama alta un lente gran angular, algo que ya LG, Xiaomi y Huawei han implementado.

En el caso de este lente angular, estamos ante un sensor de 123 grados en campo de visión. La tendencia de lentes “a la GoPro” ha empujado este nuevo sistema en los smartphones, y parece que esta nueva generación incluye más herramientas de software para optimizar la captura. Los Galaxy S10, S10+ y S10 5G suman un lente Teleobjetivo de 12 MP AF 2.4 con estabilización óptica. Siendo claros, el S10e es el único modelo con dos cámaras posteriores. Los demás tienen tres.

El Súper Steady Mode permite estabilizar la imagen en el video | Fuente: RPP

Otra cualidad desarrollada en esta nueva generación de smartphone es el “Super Steady”, un recurso que activa la estabilización digital en el sistema de lentes del S10. Esto, añadido a la estabilización óptica del lente principal, permite una toma de video realmente quieta. Además, el nuevo S10 puede capturar video en UHD con la cámara frontal, un valor añadido para quienes desarrollan contenido en redes sociales. Samsung no cedió a la moda del 'notch', al menos en sus Galaxy S. La cámara frontal se sitúa en un hueco en la pantalla, en la llamada Infinity O Display. Se trata de un sensor Selfie de 10 MP AF con apertura 1.9.

Por último, Samsung extiende la implementación de inteligencia artificial en su sistema de cámaras. Ya habíamos visto un adelanto con el Note 9, pero ahora el asistente de toma sugiere un mayor rango de opciones de manera automática, según el encuadre y los elementos dentro de la toma. Todas estas opciones son alimentadas, directamente, por la NPU (la unidad de proceso neural) que lleva el procesador.

Samsung ha anunciado una versión optimizada de Premiere Rush de ADOBE para usar en el S10, tanto en el teléfono como en el modo DeX, la extensión que convierte el teléfono en una CPU

Así luce la pantalla del S10 Plus | Fuente: RPP

Pantalla

La serie S10 viene equipada con una pantalla dinámica AMOLED con certificación HDR10+. Esta es la primera pantalla certificada para el nuevo estándar de HDR10, que ya había tenido unos cuantos años en pantallas de smartphone. Esto significa un mayor rango de colores, más precisión en la gama lumínica de las imágenes y un boost natural y vibrante en colores.

Cada gama del S10, con excepción del modelo más económico, repite el patrón de pantalla contorneada. En el caso del S10e, donde presenta una pantalla plana. Así quedan las medidas en toda la línea:

Galaxy S10e: Pantalla plana dinámica AMOLED Full HD+ de 5.8 pulgadas, 19:9 (522ppi).

Galaxy S10: Pantalla curva dinámica AMOLED QuadHD+ de 6.1 pulgadas, 19:9 (550 ppi).

Galaxy S10+: Pantalla curva dinámica AMOLED QuadHD+ de 6.4 pulgadas, 19:9 (438 ppi).

Galaxy S10 5G: Pantalla curva dinámica AMOLED de 6.7 pulgadas.

Esta nueva generación de pantallas cuenta con una curvatura pronunciada en los bordes | Fuente: RPP

Además del hueco para la o las cámaras (dependiendo del modelo), Samsung ha equipado a los Galaxy S10, S10+ y S10 5G con un lector de huellas ultrasónico en su pantalla (diferente a los sensores ópticos ya usados por Huawei y OnePlus). Este sensor mejora las condiciones de seguridad en sistemas bajo pantalla, que solo cuentan con un reconocimiento a través de un sensor CMOS. En el caso de Samsung, se añade este componente de frecuencias para mejorar el reconocimiento de las credenciales otorgadas por el usuario. Este sistema tampoco estará disponible en el modelo S10e, que solo usarán un lector de huellas 3D situado en un botón al costado derecho del smartphone.

Sensor ultrasónico para desbloquear el equipo debajo de pantalla | Fuente: RPP

El CEO de Instagram, Adam Mosseri, aprovechó el evento para anunciar una nueva compatibilidad con la aplicación nativa de cámara en el teléfono y tomarse una "selfie" con el CEO de Samsung

Funcionalidad y opciones

La serie S10 llega con Android Pie y ONE UI, la nueva interface de Samsung que agrega los gestos y ofrece una experiencia más fluida con la incorporación de software de inteligencia artificial para optimizar la batería, CPU, RAM e incluso la temperatura del dispositivo. Esto le otorga al equipo, em teoría, una capacidad innata para vigilar cada proceso dentro del sistema y optimizar los recursos en función de los hábitos del usuario, algo que ya hemos visto implementado en otros dispsotiivos.

En el caso de la conectividad, esta nueva saga de Galaxy incorpora Wi-FI 6, un protocolo que presenta mejor rendimiento en redes congestionadas cuando se conecta a un router compatible. El punto fuerte en este apartado es, sin duda, el S10 5G. este modelo está preparado para conectarse a la nueva red de datos, y optimizar el consumo de multimedia y recursos de la web a nuevas velocidades de transferencia.

La evolución del hardware en la línea Galaxy ha sido constante, pensando en los juegos y la productividad | Fuente: RPP

¿Y qué hay de hardware? Dependiendo de la región, hay dos opciones con sabores similares. Por un lado, tenemos al corazón en casi todos los modelos de gama alta: Qualcomm Snapdragon 855 de 7 nanómetros. Por otro, se estrena el Exynos 9820 de 8 nanómetros para otras regiones. Las configuraciones de almacenamiento y RAM son las siguientes.

Galaxy S10e: 128GB con 6GB / 256GB con 8GB.

Galaxy S10: 128GB con 8GB / 512GB con 8GB.

Galaxy S10+: 128GB con 8GB / 512GB con 8GB / 1TB con 12GB.

Galaxy S10 5G: 256GB con 8GB.

El S10 redefine la historia de la línea Galaxy de Samsung | Fuente: RPP

Batería para compartir

Uno de los temas en los que Samsung ha mejorado consistentemente es la autonomía. Desde el S9, la compensación entre el flujo energético y el rendimiento han sido eficientes. Ahora, esta nueva generación de smartphones incluye otras posibilidades. Para empezar, Samsung incorpora en la serie S10 la carga inversa, que permite que los smartphones carguen otros dispositivos (incluidos accesorios). Los coreanos la llaman Wireless PowerShare, la cualidad que poseen los nuevos smartphones Samsung de transferir carga a diferentes accesorios, como audífonos y relojes. La idea es que el equipo pueda cargar de noche, y permita que en ese proceso otro equipo pueda seguir cargando. De esa manera, usamos el smartphone como un tapete Qi Wireless para todos nuestros accesorios. Veremos cómo Samsung soluciona el tema de cargar inalámbricamente el smartphone y los accesorios al mismo tiempo. En el caso de la velocidad de carga, Samsung incluye en el S10 5G una carga rápida de 25W.

Estas son sus especificaciones en batería:

Galaxy S10e: 3,100 mAh.

Galaxy S10: 3,400 mAh.

Galaxy S10+: 4,100 mAh.

Galaxy S10 5G: 4,500 mAh.

DJ Koh mostrando un S10 Plus | Fuente: RPP

Precios, disponibilidad y extras

Los teléfonos de la serie S10 estarán disponibles a partir del 8 de marzo de 2019, en mercados seleccionados.

Su precio inicial (sugerido en Estados Unidos) será de US$ 749.99 para el S10e, US$ 899.99 para el S10 y US$ 999.00 para el S10+.

No se han revelado detalles respecto al precio y disponibilidad del S10 5G.

Todos los dispositivos cuentan con protección IP 68 para el agua y polvo, carga rápida con cable e inalámbrica, NFC y conector para audífonos.