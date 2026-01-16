Últimas Noticias
La red social X, antes Twitter, sufre caída global

Redacción RPP

por Redacción RPP

Usuarios de distintas partes del mundo reportan problemas para acceder a la popular red social de Elon Musk.

Usuarios de distintas partes del mundo reportaron esta mañana problemas para acceder a la red social X, antes Twitter, según la web Downdetector.

Reportes a nivel global dan cuenta de dificultades para ingresar a la aplicación o, en su defecto, la imposibilidad de poder leer las publicaciones de la red social.

Según la citada web, los reportes de problemas con X iniciaron minutos antes de las 10:00 a.m. de este viernes, 16 de enero.

Cabe mencionar que esta es la segunda vez en la semana que la red social de Elon Musk sufre una caída a nivel global, que impide el acceso normal al servicio.

