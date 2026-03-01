Partidos de hoy, lunes 2 de marzo del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga

HOY EN VIVO | Resultados EN DIRECTO | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión MINUTO A MINUTO. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Getafe por LaLiga. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este lunes 2 de marzo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 2 de marzo del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Real Madrid vs. Getafe - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

12:30 p.m. | Pisa vs. Bologna - ESPN 2, Disney+

2:45 p.m. | Udinese vs. Fiorentina - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:00 p.m. | Birmingham vs. Middlesbrough - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

5:15 p.m. | Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield - TyC Sports Internacional, Fanatiz

5:15 p.m. | Deportivo Riestra vs. Platense - Fanatiz

7:30 p.m. | Banfield vs. Aldosivi - TyC Sports Internacional, Fanatiz

7:30 p.m. | Independiente Rivadavia vs. River Plate - ESPN, Disney+, Fanatiz