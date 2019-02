En el mundo de los videojuegos, Perú no solo ha captado el interés de cazatesoros y agentes secretos, sino que también ha acogido vertiginosas carreras de automóviles y hasta ha sido escenario de peleas de samuráis.

Varias desarrolladoras -tanto internacionales como nacionales- han utilizado a Perú como locación, no siempre reflejándolo de una manera fidedigna o, peor, apelando a estereotipos basados en la ignorancia. Sin embargo, no se puede negar que ha servido para dar conocer la Marca País a millones de gamers a nivel mundial.

La presencia de Perú en los videojuegos se remonta a más de 20 años, y con el tiempo se ha convertido en una suerte de constante, principalmente en videojuegos como FIFA y Pro Evolution Soccer (PES), donde nuestra Selección es habitual protagonista y donde más de un fanático ha llevado a la ‘Bicolor’ a ganar la Copa América o el Mundial. Soñar no cuesta nada.

Sin más, vamos con este repaso de Perú en el mundo de los videojuegos.

-Top Gear (1992)

Desarrollado por el extinto estudio británico Gremlin Interactive, Top Gear es un atractivo videojuego de carreras de automóviles deportivos, exclusivo para la consola Super Nintendo. El título no tuvo mucho éxito en Japón, Europa y Estados Unidos, pero en Sudamérica gozó de gran aceptación y se convirtió en una suerte de referente de la consola de Nintendo.

El éxito en nuestra región se debió a la inclusión de “Sudamérica” como parte del tour mundial que debían cumplir los pilotos, con competencias en México -sí, para los desarrolladores el país norteamericano queda acá-, Brasil y Perú, específicamente en Machu Picchu.

En diálogo con RPP Noticias, Barry Leitch, compositor de la banda sonora de Top Gear, reconoció que no sabía qué locaciones iba incluir el juego, por lo que no tuvo una inspiración en particular. El escocés contó que, recién en 2018, 26 años después del estreno del juego, tuvo la oportunidad de conocer la ciudadela inca. “Nunca pensé que un día iba a visitar Machu Picchu”.

El músico contó que fue complicado hacer la música para el juego, ya que solo tuvo cinco días para hacer el trabajo. “Originalmente iba a escribir toda la música, pero después de escribir la canción de Las Vegas (unas de las pistas en el juego), me di cuenta que no iba a poder culminar a tiempo, así que decidí adaptar las melodías que había hecho para los juegos Lotus 1 y 2”.

Para Leitch, es difícil de describir la gran aceptación que ha tenido la música que compuso, ya que muchos fanáticos realizan covers y hasta hay bandas que tocan sus temas como parte de su repertorio. “Es increíble el culto que hay en Perú y en Sudamérica por Top Gear. He trabajado en más de 400 juegos, muchos de ellos no muy buenos, pero es lindo que uno de ellos llegara a ser tan popular”, resaltó.



-Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (2008)

El genial videojuego de Hideo Kojima, exclusivo de PlayStation 3, llevó al mítico Solid Snake a Perú. En la historia no hablan específicamente de Perú, sino de Sudamérica, pero en los créditos finales se revela que todo el Acto 2 está ambientado en nuestro país.

Al respecto, Enrique ‘Junior’ Martínez, de Parallax, resaltó que la edición especial de Metal Gear Solid 4 vino con documental en el que los desarrolladores explicaron por qué escogieron Perú para inspirarse para desarrollar una de las misiones.

“Los creadores se inspiraron en Perú y hasta visitaron nuestro país para recolectar información y referencias visuales. Para las secuencias localizadas en Sudamérica, el equipo de Kojima Productions buscaba un tipo de terreno muy diferente al que tuvieron acceso en Japón (los bosques de la isla de Yakushima) cuando hicieron Metal Gear Solid 3. Querían más variedad geográfica y junglas montañosas. Y por eso escogieron Perú”, resaltó el bloguero y podcaster.

Martínez contó que en un pasaje del documental aparece Mineshi Kimura, artista de escenarios, quien comentó que “en Perú, las ruinas de la arquitectura inca aparecen de repente y crean un contraste armónico con la naturaleza”.

Metal Gear Solid 4 iba a ser el último videojuego de la saga, pero luego apareció una precuela y, posteriormente, la quinta entrega numerada. Lamentablemente, Kojima abandonó Konami en malos términos, y la compañía japonesa se quedó con los derechos de la franquicia, por lo que es poco probable que veamos una nueva entrega, al menos bajo la conducción del genio nipón.



-Winning Eleven 4 (1999)

Uno de los mejores videojuegos de fútbol de la primera PlayStation fue Winning Eleven 3 - Final Ver., que en Perú se hizo muy popular debido a su jugabilidad, sus buenos gráficos y -reconozcámoslo- a la piratería, que lo hizo muy accesible para los gamers de la época. Su único problema: no incluía a Perú.

Nuestra Selección había quedado a un paso de clasificar al Mundial Francia 1998 (eliminados por diferencia de goles), por lo que la afición local esperaba ver a la ‘Bicolor’ en el videojuego del momento. Eso recién ocurrió en Winning Eleven 4, título en el que Konami incluyó gran cantidad de selecciones del orbe.

Renzo Cordiglia, presidente de la Liga Peruana de Pro Evolution Soccer, destacó que Winning Eleven 4 fue el primer título de la saga en el que los desarrolladores incluyeron a nuestra Selección, algo que se repetiría ininterrumpidamente en todas las ediciones.

“No era un parche”, comentó, en referencia a las versiones crackeadas, en las que fanáticos editaban en juego e incluían clubes y equipos que no aparecían originalmente en el juego. “Fue un gran paso”, remarcó al hablar de la presencia peruana en una de las sagas de fútbol más populares del mundo de los videojuegos.



-2018 FIFA World Cup Russia (2018)

Después de Pro Evolution Soccer, FIFA es el otro gran representante de los videojuegos de fútbol, con una inmensa comunidad de fanáticos. EA Sports, en alianza con el ente rector del fútbol mundial, lanzó FIFA International Soccer para el Mundial de Estados Unidos 1994, iniciando esta franquicia que, a la fecha, tiene más de veinte títulos.

Si bien la Selección Peruana está presente en FIFA desde sus primeras entregas (es muy recordada su inclusión en FIFA 98, título que se hizo casi mítico por su intro con la canción Song 2 de Blur), la presencia de la ‘Bicolor’ más querida y destacada es reciente.

Se trata de 2018 FIFA World Cup Russia (expansión de FIFA 18), título oficial del Mundial Rusia 2018, al que -como recordamos- Perú logró clasificar tras 36 años de ausencia. Que nuestra Selección haya llegado a la élite del fútbol mundial es algo que no pasa todos los días y los fanáticos de FIFA lo tiene muy presente.

“Si hablamos del FIFA, oficialmente vi a la Selección Peruana en el FIFA 18, en la actualización que traía el Mundial Rusia 2018. Fue algo interesante, toda una algarabía”, describió André Gutiérrez, ‘Andrucas’, jugador profesional peruano de FIFA.

El progamer recordó que, pese a tener la licencia del Mundial, la expansión del juego no incluyó a Paolo Guerrero en la Selección Peruana, algo que se corrigió semanas después con una actualización.



-Samurai Shodown VI (2005)

La popular saga de peleas de SNK incluyó a Perú en su sexta entrega. Uno de los stages de Samurai Shodown VI estaba ambientado en la ciudadela inca de Machu Picchu, aunque se apeló a ciertos estereotipos para plasmarla en el videojuego.

Renzo Frassinelli, miembro de The Backyard -una de las comunidades de jugadores de títulos peleas más grandes del país-, explicó que Samurai Shodown VI fue un juego poco difundido en Perú ya que fue desarrollado en la placa arcade Atomiswave, más cara y, por ende, poco atractiva para los administradores de los locales de recreativas del país.

Frassinelli comentó a RPP Noticias que la comunidad de jugadores tuvo que esperar al port de Samurai Shodown VI para PlayStation 2, lanzado un año después del original. El problema era que esta adaptación solo fue lanzada en Japón, por lo que a muchos fanáticos no les quedó otro camino que importar el producto. Otros tuvieron que esperar a la compilación Samurai Shodown Anthology (lanzada en 2008), que incluyó todos los títulos de la franquicia hasta el momento.

“Nunca jugué a profundidad este juego, pero el hecho de que existiese un escenario basado en Machu Picchu me llamó la atención, así que logré conseguir una copia del juego con un amigo para ver el escenario”, comentó el experto.

Sin embargo, destacó que la representación de la ciudadela inca apelaba a ciertos estereotipos. “En mis dos viajes a la Machu Picchu me he esforzado en encontrar los globos aerostáticos o la gente con plumas en la cabeza que aparecen en el juego, así que podría decir que la representación no es muy fiel que digamos”, ironizó.

“Igual estamos hablando de un juego en el que los personajes tienen peinados imposibles, aparecen criaturas demoniacas y en el que un tipo pelea con un bloque de piedra amarrado al brazo. Así que imaginación no le falta a la gente de SNK”, sentenció.



-Shadow of the Tomb Raider (2018)

El último videojuego de Tomb Raider -cierre de la trilogía iniciada en 2013- estuvo ambientado prácticamente en su totalidad en la selva peruana. En él, la cazatesoros Lara Croft buscaba Paititi, una ciudad oculta clave para detener el apocalipsis maya que se ha desatado en el mundo.

Si bien el juego se tomó ciertas licencias, como mezclar culturas latinoamericanas, en líneas generales la representación de Perú estuvo muy bien conseguida. Johann Aldazábal, director editorial del portal Gamecored, destacó el trabajo de Eidos Montreal en este apartado.

“Si bien es entendible las licencias que se deben realizar para tener un producto que se ajuste al diseño del juego, es interesante ver que tanto nuestra cultura como apariencia geográfica hayan sido relevantes en el juego”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

Aldazábal saludó que Shadow of the Tomb Raider no haya cometido los errores de los encargados del polémico filme Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008), que trastocaron totalmente la geografía y la historia del Perú.

“El Perú ha sido un bonito protagonista en el último juego de la franquicia. Después de todo, no hay nada peor que digan que Pancho Villa es peruano y que nuestro dialecto madre es también producto de algún país vecino”, mencionó.

Cabe mencionar que Shadow of the Tomb Raider no es el único juego de la franquicia ambientado en Perú. El primer juego de la franquicia, llamado Tomb Raider (1996), también estuvo localizado en nuestras tierras, así como Tomb Raider: Legend (2006) y Tomb Raider: Anniversary (2007).

“En sus distintos viajes, Lara Croft ha tenido la oportunidad de visitar Perú muchas veces. (...) Considerando que cada aparición de Perú se dio en momentos muy distintos de la franquicia, debido a los reboots (relanzamientos), la recreación de los desarrolladores también fue distinta, centrándose mucho más en el aspecto selvático de nuestra región”, remarcó Aldazábal.





-James Bond 007: Everything or Nothing (2003)

Estrenado para Game Boy Advance, GameCube, PlayStation 2 y Xbox, el videojuego de EA Games llevó a James Bond -en aquel entonces encarnado por el actor Pierce Brosnan- a Perú para investigar la ubicación del Agente 003, desaparecido mientras buscaba pistas de Nikolai Diavolo (interpretado por William Dafoe), principal antagonista.

“Sorprende bastante que a Bond lo enviaran a Puerto Viejo, una conocida playa en Cañete. Me gusta que adaptaran correctamente el lugar al dejarse ver la playa, pero tomándose libertades de crear zonas rurales”, recordó el periodista Samuel Moreno, del portal Power Gaming Network.

Pero James Bond no solo visitó Cañete. “También visita una mina de platino peruana, y para eso utiliza vehículos para recorrer la zona”, destacó Moreno en diálogo con RPP Noticias.

Everything or Nothing contó con las voces de los actores que interpretaron los filmes de James Bond del momento. Aparte del mencionado Brosnan, los actores John Cleese y Judi Dench aparecieron en el juego replicando sus personajes Q y M, respectivamente.



-Tunche (2019)

Aún en desarrollo, Tunche es el nuevo proyecto del estudio peruano LEAP Games. Este videojuego -cuyo lanzamiento está previsto para este año- no solo está ambientado en la selva peruana, sino que apela a la idiosincrasia y la cultura de esta región como trasfondo de su historia.

“Tunche es un juego 2D, dibujado completamente a mano, del género beat 'em up o brawler, similar a títulos como Final Fight o Castle Crashers. Todo el juego se desarrolla en distintos locales de la selva amazónica, ícono del continente sudamericano”, dijo a RPP Noticias Jorge García Soto, productor del videojuego.

El desarrollador explicó que, a través de varios niveles, los jugadores se adentran en la jungla “y enfrentan criaturas mágicas, basadas en leyendas locales, mientras van en busca del mítico Tunche”.

El videojuego ha tenido buena aceptación por parte del público y la prensa especializada, al punto de completar satisfactoriamente una campaña lanzada en Kickstarter para financiar la recta final del desarrollo.

Tunche llegará a fines de este 2019 para las plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Quienes deseen probarlo, actualmente hay una demo gratuita disponible en Steam.



-Otros casos

Estos no son todos los videojuegos en los que apareció Perú. Hay otros títulos como Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory (Sam Fisher debe salvar a un experto en computación de una guerrilla peruana llamada ‘La Voz del Pueblo’); Indiana Jones' Greatest Adventures (que arranca con el cazatesoros visitando ruinas peruanas); Syphon Filter: Dark Mirror (en el que Gabriel Logan visita Iquitos como parte de su aventura); el DLC Peruvian Connection de Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (que lleva la guerra contra el narcotráfico a nuestro país); o Dakar 18 (videojuego oficial del rally, que se corrió en nuestro país).