Djokovic tras perder la final del Australian Open: "Voy a seguir empujando y ver si tengo otra oportunidad"

Novak Djokovic aseguró este domingo, pese a perder la final del Australian Open, que seguirá creyendo en sus opciones de competir por los grandes títulos en lo que resta de la temporada 2026. Para 'Nole', es un balance positivo para él estas últimas semanas, al considerar que se quedó "a un par de sets" de levantar el trofeo.

"Mientras esté compitiendo es porque creo que puedo hacerlo. Voy a seguir empujando y ver si tengo otra oportunidad", afirmó en conferencia de prensa tras el partido en el que perdió ante Carlos Alcaraz, quien se impuso con los parciales 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 .

Djokovic explicó que durante set y medio consiguió imponer el plan que había trabajado, aunque reconoció que el partido cambió en momentos clave.

"Las cosas cambian en el deporte. Uno o dos golpes pueden modificar el impulso del partido y eso fue lo que ocurrió", señaló. Además, 'Nole' comentó que no pudo mantener las sensaciones del primer set, que calificó como "uno de los mejores" que ha disputado en los últimos años frente a Alcaraz.

"Siempre es un placer enfrentarme a él porque, sin duda, es uno de los mejores jugadores a los que me he medido en mi carrera. Te hace jugar tu mejor tenis para poder vencerle", enfatizó el serbio.

¿Qué sigue ahora?

Novak Djokovic se estrenará este lunes como el nuevo número 3 del mundo en el ranking ATP, solo por detrás de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El serbio tendrá como siguiente torneo el ATP 500 de Doha, en febrero, pero se desconoce cuáles serán sus próximas competencias luego de ello.

Djokovic, en la conferencia de prensa, no dio detalles sobre su calendario este 2026 y evitó entrar en cuestiones físicas o de salud para no restar méritos a su rival tras perder, por primera vez en su carrera, una final del Australian Open.

"No me gusta hablar de esas cosas porque puede parecer que busco excusas o que quito crédito al ganador. Hoy Carlos ha sido el justo vencedor", subrayó, antes de destacar la capacidad del español para ajustar su táctica y elevar su nivel a medida que avanzaba el duelo.