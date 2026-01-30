Últimas Noticias
Djokovic tras acceder a la final del Australian Open: "Nunca dejé de creer, para mí no es una sorpresa"

'Nole' festejó el histórico triunfo sobre Sinner luego de cinco derrotas consecutivas contra el italiano.
'Nole' festejó el histórico triunfo sobre Sinner luego de cinco derrotas consecutivas contra el italiano. | Fuente: EFE
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El tenista serbio manifestó que su triunfo ante Sinner es la mejor de los últimos años en su carrera. Este domingo se enfrentará ante Carlos Alcaraz por el título.

Novak Djokovic, tras alcanzar su undécima final del Abierto de Australia, aseguró este viernes que "nunca dejó de creer" y agradeció a los "especialistas" del tenis que, según señaló, querían ver su retiro. 

"Para mí, no es una sorpresa (su victoria) porque sé de lo que soy capaz. He tenido muchos partidos de Grand Slam en mi carrera en los que no me sentí en mi mejor momento. Intentas encontrar la manera de ganar con lo que tienes", señaló el serbio en conferencia de prensa tras su victoria sobre el italiano Jannik Sinner.

Djokovic resaltó el plan de juego para vencer al número dos del mundo. Si bien reconoció que tuvo suerte ante Lorenzo Musetti, quien se retiró por lesión en el duelo que ambos sostuvieron por cuartos de final, manifestó que pudo jugar al mismo nivel que Sinner.

"Tuve suerte de que Lorenzo se lesionara. Pero esta vez mi oponente fue diferente. Lo que tenía que hacer, el plan de juego, la estrategia, todo eso estaba muy claro en mi mente. Después de eso, es más fácil decirlo que hacerlo, y más difícil de ejecutar contra Sinner, que juega a un nivel extremadamente alto", relató Djkovic, que incluye su victoria de este viernes entre las más relevantes de su carrera.

"No me atrevo a decir que es la mejor victoria de mi carrera, pero sin duda es la mejor de los últimos años. Una semifinal contra Sinner, que ha jugado el mejor tenis de su vida durante las últimas temporadas y ha sido dos veces campeón aquí", añadió.

Djokovic venció a Sinner en cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4) tras un partido de cuatro horas en la Rod Laver Arena. A partir del lunes, el serbio será el número tres del mundo en el ranking. 

Sinner felicita a 'Nole' tras su victoria frente a él por las semifinales del Australian Open.
Sinner felicita a 'Nole' tras su victoria frente a él por las semifinales del Australian Open. | Fuente: EFE

El duelo con Alcaraz 

Djokovic también tuvo palabras para Carlos Alcaraz, su rival en la final del Australian Open. Según expresó, su principal reto será recuperarse en menos de 24 horas para afrontar su duelo con el español este domingo, por ello no entrenará mañana. 

"La historia está en juego para ambos cada vez que jugamos entre nosotros. Por supuesto, hay mucho en juego en una final de Grand Slam, pero no es diferente de otros grandes partidos. Mi preparación es como debe ser. Le gané aquí el año pasado en un partido agotador", recordó.

Djokovic vs. Alcaraz jugarán por el título del Australian Open este domingo desde las 3:30 p. m. hora peruana. Mientras que el serbio irá por su 24 Grand Slam, el español buscará conseguir el único major que le falta. 

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Australian Open

