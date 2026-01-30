Djokovic vs Sinner en vivo: ¿A qué hora juegan y dónde ver semifinales del Australian Open 2026?

Conoce todos los detalles de la semifinal entre Novak Djokovic y Jannik Sinner este viernes 30 de enero por el pase a la final del Australian Open 2026.

Novak Djokovic y Jannik Sinner en vivo se enfrentan este viernes 30 de enero en su vibrante llave de las semifinales del Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada de tenis. El ganador conseguirá el boleto para clasificar a la definición por el título. ¿Cómo y a que hora es el partido? Conoce todos los detalles con RPP.pe.

Djokovic vs Sinner en vivo - punto por punto

¿Cuándo y dónde juegan Djokovic vs Sinner en vivo por semifinales del Australian Open 2026?

El partido Djokovic vs Sinner se disputará este 30 de enero en la Rod Laver Arena, con aforo para 14,820 asistentes. La semifinal del Australian Open comenzará a las 3:00 a.m. (hora peruana).

El partido Djokovic vs Sinner se podrá ver en Perú desde las 3:30 a.m.

¿Dónde ver el Djokovic vs Sinner en vivo por TV y streaming?

La transmisión del partido Djokovic vs Sinner en Sudamérica y México se realizará a través de ESPN y también por la plataforma de streaming de Disney Plus. En tanto, en España, podrá visualizarse por medio de DAZN a través de los canales 1 y 2 de Eurosport.

Djokovic vs Sinner: Últimos resultados