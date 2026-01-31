Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final del Abierto de Australia?

Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic EN VIVO: se enfrentan este domingo 1 de febrero en la pista central de Melbourne Park, en Melbourne (Australia). El partido corresponde a la final del Australian Open 2026 y se jugará desde las 03:30 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN y Disney+ en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La final que van a disputar el número uno del mundo Carlos Alcaraz (#1 ATP) y el diez veces campeón en Melbourne, Novak Djokovic (#4 ATP), formará parte de la historia del tenis.

El español pretende conquistar por primera vez el Abierto de Australia y redondear su cosecha de grandes torneos, erigiéndose además en el más joven en lograr el Grand Slam. El serbio, a sus más de 38 años, busca conseguir veinticinco 'majors', más que nadie, y, así, alargar su ventaja respecto a Rafael Nadal, con veintidós, en la categoría masculina y superar en el ranking absoluto a la legendaria Margaret Court, con la que mantiene la igualdad.

Alcaraz se aferra al destino tras superar al alemán Alexander Zverev en una final que tuvo claramente ganada y después casi perdida, en la semifinal más larga de la historia del torneo. Se topa ahora con Djokovic, voraz, incansable e incombustible, que sacó provecho de su mejor tiempo de descanso para batir a Jannik Sinner.

Alcaraz vs Djokovic: ¿cómo llegan a la final del Australian Open 2026?

Carlos Alcaraz alcanzó su primera final del Abierto de Australia tras imponerse por 3-2 al alemán Alexander Zverev en cinco horas de partido. Por su lado, Novak Djokovic dio el golpe ganándole por remontada 3-2 al italiano Jannik Sinner.

¿Cuándo y dónde juegan Alcaraz vs Djokovic EN VIVO por la final del Australian Open 2026?

El partido por la final del Abierto de Australia 2026, entre Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, se llevará a cabo el domingo 1 de febrero en la pista Rod Laver Arena de Melbourne Park, en Melbourne (Australia).

¿A qué hora juegan Alcaraz vs Djokovic EN VIVO por la final del Australian Open 2026?

En Perú , el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 03:30 a.m.

, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 03:30 a.m. En España , el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 09:30 a.m.



, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 09:30 a.m. En Ecuador, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 03:30 a.m.

En Colombia, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 03:30 a.m.

En Bolivia, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 04:30 a.m.

En Venezuela, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 04:30 a.m.

En Chile, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 05:30 a.m.

En Argentina, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 05:30 a.m.

En Brasil, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 05:30 a.m.

En Paraguay, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 05:30 a.m.

En Uruguay, el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 05:30 a.m.

En México (CDMX), el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 02:30 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alcaraz vs. Djokovic comienza a las 03:30 a.m.



¿Dónde ver el Alcaraz vs Djokovic EN VIVO por TV y streaming?

La final EN DIRECTO será transmitida a todo el Perú y países de Sudamérica a través de ESPN y Disney+ Premium. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

En España la final de Wimbledon se verá por DMAX, Eurosport y Tennis TV.

En México la final de Wimbledon se verá por ESPN y Disney+ Premium.

En Estados Unidos la final de Wimbledon se verá en NBC, Fubo, Peacock y Tennis Channel.

Lost for words 🇦🇺 pic.twitter.com/vQRGZwLDOd — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2026

Alcaraz vs Djokovic: últimos resultados

30/01/2026 | Novak Djokovic 3-2 Jannik Sinner – Semifinal, Australian Open

27/01/2026 | Lorenzo Musetti (retiro) 2-0 Novak Djokovic – Cuartos final, Australian Open

26/01/2026 | Jakub Mensik (W.O.) – Novak Djokovic – Octavos final, Australian Open