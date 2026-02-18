Joao Fonseca advierte que Ignacio Buse "No tendrá presión" en el duelo por octavos del Río Open

El duelo entre Ignacio Buse y Joao Fonseca, por los octavos de final del ATP 500 de Río, tendrá un condimento especial. Ambos jugadores son amigos y se conocen bien. El brasileño destacó el lado humano del peruano y dijo que llegará al encuentro sin la presión de ganar lo que hará que sea un rival más complicado.

"Ignacio Buse es un gran amigo, hemos estado juntos desde que teníamos 11 años; bueno, yo tenía 14 y él 16, pero siempre nos encontrábamos. También es un chico muy trabajador, acaba de entrar en el Top 100. Sabemos que le gusta la superficie, sabemos el nivel al que él puede jugar y, repito, va a ser el menos favorito en el partido, así que no tiene ninguna presión", dijo el rival del peruano.

El partido por los octavos de final del ATP 500 de Río entre Ignacio Buse y Joao Fonseca se disputará el jueves 19 de febrero en el court principal del Jockey Club Brasileiro, el estadio Guga Kuerten, en horario por definir.

En julio de 2025, cuando Joao Fonseca pasaba por una mala racha y una ola de críticas, fue Ignacio Buse quien pidió paciencia para el jugador. "Dejen a João en paz. Tiene un talento increíble, pero aún es muy joven. La gente olvida que la maduración en el tenis no es lineal. El chico juega increíblemente bien. Y creo que estará entre los mejores, pero como todos, tendrá su propio proceso", recordó ESPN.

Joao Fonseca llega como favorito al duelo por ser dueño de casa y con la confianza de hacer un gran partido ante Ignacio Buse: "Yo también tengo confianza, me siento bien después de esta primera ronda, donde me sentí como en casa, estando de vuelta en la pista central. Así que vamos a darlo todo en este partido, tenemos confianza".