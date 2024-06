Central entra a prestigiosa lista "Lo mejor de lo mejor" en el ranking The World’s 50 Best

Central, el restaurante peruano dirigido por Virgilio Martínez y Pía León, entró a la prestigiosa lista 'The Best of the Best' o 'Lo mejor de lo mejor', en el ranking The World’s 50 Best.

Tras más de un año de ser elegido el Mejor restaurante del mundo, Central hizo su ingreso al salón de la fama del ranking The World’s 50 Best, que cada año elige a los mejores establecimientos gastronómicos del mundo para integrar la histórica lista.

En un video titulado "Los íconos del mundo de los restaurantes", y difundido en el Instagram de The World’s 50 Best, Central se ubica como ganador de The World’s 50 Best 2023, compartiendo el espacio con otros restaurantes internacionales.

De acuerdo con las normas del The World’s 50 Best, un restaurante que haya logrado el primer lugar no puede volver a llevarse el premio por segunda ocasión. Es por ello por lo que Central, que ganó el 2023, pasa a la lista de 'The Best of the Best'.

La pareja de chefs Virgilio Martínez y Pía León lideran el restaurante Central. | Fuente: Instagram (virgiliocentral)

¿Qué restaurantes ocupan la lista 'The Best of the Best'?

Es así como Central se convirtió en el último restaurante en entrar al ranking 'The Best of the Best', que también incluye a los anteriores ganadores El Bulli, The French Laundry, The Fat Duck, Noma, El Celler de Can Roca, Eleven Madison Park, Osteria Francescana, Mirazur y Geranium.

"A medida que nos acercamos a los 50 mejores restaurantes del mundo 2024, patrocinados por S. ¡Pellegrino & Acqua Panna, descubren los establecimientos legendarios que han reclamado el puesto número 1 a lo largo de los años!", se lee en el post del último 31 de mayo.

Por último, The World’s 50 Best anunció que este 2024 es el restaurante Central quien fue elegido para "ser incluido en el prestigioso Best of the Best, salón de la fama".

Central pasó a la lista de restaurantes premiados entre los que se encuentran El Celler de Can Roca y Noma. | Fuente: Instagram (virgiliocentral)

Central fue elegido el mejor del mundo el 2023

Central fue elegido el mejor restaurante del mundo durante la ceremonia The World's 50 Best Restaurants 2023, evento que se llevó a cabo el 20 de junio del año pasado en Valencia, España.

Ubicado en Barranco, Central pasó de la segunda a la primera posición de la lista. El restaurante peruano sustituyó al restaurante danés Geranium, que salió de la clasificación para unirse al salón de la fama 'Best of the Best' de antiguos restaurantes número 1.

Asimismo, este 2024 el galardón fue para el restaurante español Disfrutar, ubicado en Barcelona, donde abrió por primera vez en el 2014 liderado por los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas.

