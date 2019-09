"Friends": La historia de Monica que el canal NBC quería eliminar del piloto

El canal NBC no aprobaba una historia de Monica en el piloto de "Friends". | Fuente: NBC

Han pasado 25 años desde el estreno de "Friends" y aún quedan muchos secretos por revelar sobre la querida comedia. Se acaba de conocer uno de ellos, relacionado a una historia del piloto de la serie que el canal NBC quiso eliminar.

Era 1994 y, por ese tiempo, no era tan común que los personajes femeninos hablaran de sexo o tuvieran relaciones en las ficciones televisivas. (Ojo, aún faltarían cuatro años hasta el estreno de "Sex and the City"). Tanto así que a la señal le preocupó que, en el episodio piloto, Monica (Courteney Cox) tuviera sexo con su cita.

Si eres fan de "Friends", recordarás que Monica Geller sale en su primera cita con Paul, el de los vinos, y se acuesta con él. A Don Meyer, cabeza de NBC en ese momento, le preocupó el tema. "Dijo '¡ella no nos va a gustar!' Pero nos mantuvimos firmes", comentó el cocreador David Crane a Entertainment Weekly.

"Friends" celebra su 25 aniversario. | Fuente: NBC

El director James Burrows planeó tener audiencia en vivo durante la grabación del piloto y el canal aprovechó para analizar la reacción del público. "Se le dio a la audiencia un cuestionario muy sesgado. Básicamente decía: 'cuando hace esto, ¿es una puta?'", recordó Crane.

Pero el resultado no fue el que NBC esperaba. El público confirmó que aún les gustaba el personaje de Monica Geller (Courteney Cox). Luego Don Meyer lo aceptó, pero con un comentario desagradable: "estoy de acuerdo porque ella obtiene lo que se merece". Como se recuerda, Monica descubre que la frase de Paul ─que no ha tenido sexo en dos años─ es una línea que usa para que las mujeres se acuesten con él.

El cocreador de "Friends" recuerda que el comentario molestó a la otra cocreadora Marta; pero David Crane prefirió enfocarse en que la historia había sido aprobada y podían seguir adelante con el piloto. Claro, la historia formó parte del episodio.

25 AÑOS DE "FRIENDS"

En setiembre de este año, se cumplen 25 años de la emisión del primer capítulo de "Friends". Durante años, los fans han especulado acerca de nuevos capítulos de la comedia sin que, por el momento, se haya concretado ningún plan o proyecto al respecto.

El elenco de "Friends" se ha mantenido unido después del final de la popular serie en el 2004. La mayoría ha continuado trabajando en la actuación. Jennifer Aniston firmó para una nueva producción de Apple por la que cobrará US$ 1'100.000 por capítulo. Lisa Kudrow está rodando las cintas "Long Shot" y "Booksmart". Mientras que Courteney Cox alista la serie para Facebook "9 Months with Courteney Cox".