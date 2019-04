"Game of Thrones" se encuentra en su octava y última temporada. El segundo capítulo estuvo marcado por la relación entre Arya y Gendry. | Fuente: HBO

"Game of Thrones" se prepara para la gran batalla entre los vivos y los muertos. Pero antes de eso, vino la calma antes de la tormenta. El segundo episodio de "Juego de Tronos" se centró en el largo camino que han recorrido los personajes, cuánto han cambiado y (claro) cómo desearían pasar la que probablemente sería su última noche con vida.

El podcast sobre cultura popular "Entendí esa referencia" ─con Laura Amasifuén, Oscar Soto, Diego Pajares Herrada y Marilia Pastor─ hace un spin off dedicado a analizar este capítulo de la serie fantástica "Game of Thrones".

"Game of Thrones" estrenó el segundo capítulo de su octava temporada titulado "A Knight of the Seven Kingdoms". | Fuente: HBO

Se analizó el episodio "A Knight of the Seven Kingdoms" ("Un caballero de los Siete Reinos") de "Game of Thrones" caracterizada por más reencuentros, una ceremonia especial para Brienne de Tarth, una conversación incómoda entre Daenerys Targaryen y Sansa Stark, un encuentro amoroso entre Arya y Gendry y la inminente llegada de los caminantes blancos.

Cada lunes, se estrenará un nuevo episodio del spin off de "Entendí esa referencia" dedicado a la temporada final de "Juego de Tronos". La edición regular se emite cada viernes para discutrir las últimas noticias referentes a la cultura popular.

