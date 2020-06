Alba Flores da detalles del destino de su personaje Saray en el final de "Vis a vis: El oasis". | Fuente: Europa Press

Este 8 de junio, "Vis a vis: El oasis" llega a su final. Macarena (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri) dicen adiós tras haber cometido un atraco con inesperadas consecuencias. En este último episodio habrá una invitada estrella, Saray, una de las presas más queridas por los fans, que aparecerá para despedirse de la exitosa serie española. "Su desenlace es contrapuesto al de Nairobi en 'La casa de papel', creo que va a gustar mucho", adelanta Alba Flores.

El regreso de Saray es uno de los momentos más esperados por los seguidores de la ficción. En enero, se supo que la actriz retomaría el personaje, por lo que el público se preguntó de qué forma aparecería la antigua aliada de Zulema.

"Que Saray volviese fue cocinándose con tiempo. Hablé con Najwa Nimri, Lucía Carballal y Sandra Gallego. Cuando me enteré de que esta temporada iba a ser la definitiva, les comenté que me gustaría darle un cierre a mi personaje", explica Alba Flores y apunta que "en seguida" le hicieron una propuesta para "darle un adiós" al "alma" de "Vis a vis".

Saray fue una de las más fieles aliadas de Zulema en las anteriores temporadas. "No podía faltar en este final, le hubiera quedado una cuenta pendiente si no se despedía de ella", añade la artista. "Saray no existiría si no estuviese Zulema, ella fue el desencadenante de todo lo que le pasó en la cárcel".

"Mi personaje representa todo lo que significa 'Vis a vis', la marea amarilla", detalla la artista que ha vivido este episodio final de forma muy semejante a su despedida en "La casa de papel". "Me resulta difícil poder separar ambos finales", explica la intérprete, revelando que hubo "seis meses de separación entre rodar un desenlace y otro".

"Son completamente opuestos, uno muy oscuro e injusto y otro muy luminoso y muy emotivo", adelanta Alba Flores que destaca el hecho de que ambos sean tan diferentes ha hecho que "sean simbióticos". "En cierta manera, la despedida de Saray me ha servido para procesar mejor la muerte de Nairobi. Es tan fuerte y pasional, lleno de vida, un precioso homenaje", sentencia sobre su final en "Vis a vis: El oasis". (Europa Press)