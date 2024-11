Actriz de voz de Milhouse deja 'Los Simpson' tras 35 años: "Fue la aventura de toda una vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actriz Pamela Hayden anuncia que deja Los Simpson luego de 35 años. | Fuente: Instagram (pamelaahayden)

Los Simpson tendrá una sensible baja. La actriz de voz Pamela Hayden, quien interpretó al querido personaje de Milhouse, deja la icónica serie de televisión luego de 35 años.

Por medio de un video difundido en sus redes sociales, Hayden anunció que ya no seguirá en Los Simpson agradeciendo a los fanáticos de la serie por todo el cariño brindado a su personaje y una de las familias más queridas de la televisión.

“A estas alturas, probablemente ya habrán oído la noticia: me retiro de Los Simpson. ¡Qué viaje tan increíble ha sido! Ser parte de este increíble espectáculo y dar voz a Milhouse durante tantos años ha sido la aventura de toda una vida”, comenzó diciendo la actriz.

Asimismo, mostró su gratitud con los seguidores de Milhouse y de los otros personajes que interpretó en la serie.

“Lo que realmente quiero decir es gracias. Gracias a los fans que me han apoyado, amado a Milhouse y compartido tanta alegría conmigo en el camino. Tus amables palabras, tu risa y tu amor significan el mundo para mi de verdad, desde el fondo de mi corazón. Cuídense todo. ¡Y recuerda, todo está llegando Milhouse!”, concluyó su mensaje.

Milhouse es uno de los personajes más queridos de la serie Los Simpson. | Fuente: 20th Century Fox

¿Desde cuándo Pamela Hayden interpreta a Milhouse en Los Simpson?

Pamela Hayden es una de las actrices más veterana en Los Simpson. Ella estuvo en la serie dese el primer episodio emitido en 1989. Del mismo modo, aparece acreditada en 694 capítulos emitidos en Fox, empresa que comenzará a buscar a los nuevos actores de doblaje.

Además de Milhouse, el mejor amigo de Bart Simpson con cabello azul, lentes y una pronunciada nariz, Pamela Hayden también dio su voz a personajes como Jimbo, Rod Flanders, Sarah (esposa del oficial Górgory) y Janey Powell, amiga de Lisa.

Es importante recalcar que Hayden tendrá su última participación en Los Simpson en el episodio titulado Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes, que se emitirá este domingo 24 de noviembre.

Por otra parte, Los Simpson dedicó un emotivo video en homenaje a Pamela Hayden recordando icónicos episodios con su personaje de Milhouse. “¡Gracias por 35 años de Milhouse y muchos más, Pamela Hayden!”, escribió la serie en Instagram anunciando el último episodio de la temporada 36 con su participación.

Pamela Hayden interpretó a Milhouse desde el primer episodio de Los Simpson en 1989. | Fuente: Instagram (pamelaahayden)

Los Simpson, la icónica serie de TV, cumplió 35 años

El último 19 de abril, Los Simpson, la familia más disfuncional de la pantalla chica, cumplió 35 años de emisión. Entre sus personajes figuran Homero, un obrero de una planta nuclear, Marge, ama de casa, y sus hijos Bart, Lisa y Maggie.

Aunque la presentación oficial de Los Simpson a la sociedad televisiva fue el 17 de diciembre de 1989, su primera aparición fue con el cortometraje Good Night, conocido como Buenas noches, en Latinoamérica, transmitido el 19 de abril de 1987 en Estados Unidos, durante el tercer episodio de El Show de Tracey Ullman.

La serie se volvió una de las más populares en la televisión a partir de los personajes creados en los años 80 por el dibujante Matt Groening, y producidos para la televisión por James L. Brooks.

