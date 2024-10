'Rugrats' tendrá nueva película live-action con sus clásicos personajes hechos por computadora

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rugrats volverá al cine. De acuerdo con información de Deadline y Variety, la popular serie infantil de Nickelodeon tendrá una nueva adaptación cinematográfica de la mano de Paramount, estudio que alistará un filme híbrido de acción real con los icónicos personajes Tommy, Carlitos, Phily, Lily, Susie, Kimi, Angélica, entre otros, hechos por computadora.

Asimismo, ambos medios internacionales confirmaron a Jason Moore como el director del nuevo largometraje live-action con CGI de Rugrats. De igual manera, se conoció que Mikey Day, conocido actor de Saturday Night Live, y Streeter Seidell escribieron el guion principal. Además, se conoció que Karen Rosenfelt está produciendo el proyecto junto con los cocreadores de la serie Arlene Klasky y Gábor Csupó.

Por su parte, Variety precisó que tanto Tommy como sus amigos Carlitos, Phil, Lily y la malvada Angélica serán “personajes animados en la película desarrollada en el mundo real al estilo de Sonic The Hedgehog”.

“Todavía no está claro si los otros personajes de la serie original como el hermano menor de Tommy, Dil Pickles, el perro Spike, así como sus padres Didi y Stu Pickles, Chas Finster (padre de Carlitos), Drew y Charlotte Pickles (padres de Angélica) y Betty y Howard De Ville (padres de Phily y Lily) aparecerán en la próxima película”, precisa el portal estadounidense.

Jason Moore será el director para la nueva película live-action de 'Rugrats'. | Fuente: Universal Pictures

¿Quién es Jason Moore, el director del nuevo live-action de Rugrats?

Jason Moore es un director estadounidense de cine, teatro y televisión. Debutó como cineasta en la pantalla grande con la película Pitch Perfect protagonizada por Anna Kendrick y Brittany Snow, recibiendo excelentes críticas y recaudando más de 213 millones de dólares.

Recientemente, Moore dirigió Shotgun Wedding, una comedia romántica con Jennifer Lopez y Josh Duhamel para Amazon Prime Video. El 2015, estuvo detrás de Sisters, la comedia protagonizada por Amy Poehler, Tina Fey y Maya Rudolph.

Próximamente, el cineasta de 53 años dirigirá dos adaptaciones de libros: Guncle, basada en el best seller de Steven Rowley y la novela This Time Tomorrow, de Emma Straub.

Tommy, Carlitos y Angélica son los icónicos personajes bebés de la serie 'Rugrats'. | Fuente: Netflix

¿De qué trata la serie Rugrats y cuántas películas tiene?

Rugrats, o también conocida como Aventuras en pañales (en Hispanoamérica), es una serie de televisión infantil creada por Arlene Klasky, Gábor Csupó y Paul Germain para Nickelodeon.

La serie sobre los icónicos bebes de la televisión se emitió por primera vez en 1991 siendo la tercera serie de Nickelodeon y la tercera de mayor duración con 13 años en la televisión.

"Rugrats trata acerca de las aventuras de unos bebés encabezados por Tommy Pickles; ellos son Chukie Finster, Phily (Filiberto) y Lily (Liliana) DeVille, Susie Carmichael, Kimi Finster (Hermanastra de Carlitos) y el hermano menor de Tommy, Dylan (Dil) Pickles. Claro que como toda buena aventura hay un gran obstáculo, en este caso la prima de Tommy, Angélica Pickles, que no para de molestar y atormentar a los bebés", se lee en la sinopsis oficial.

La popularidad de Rugrats dio a pie a tres películas: The Rugrats Movie (1998), Rugrats in Paris (2000) y Rugrats Go Wild (2003). También tiene una secuela televisiva titulada 'All Grown Up!' y un reboot con CGI estrenado en febrero de 2021 para Paramount.

La franquicia de 'Rugrats' cuenta con tres películas animadas en el cine.Fuente: Nickelodeon

