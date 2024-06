Disney Plus y Star Plus: revisa los nuevos estrenos tras la fusión de las plataformas de streaming

El contenido de Star Plus ahora está en la plataforma Disney Plus.

El último miércoles 26 de junio se estableció la incorporación de Star Plus a la plataforma de streaming de Disney Plus. Las diversas series, películas y transmisiones deportivas que antes se veían en Star Plus ahora están disponibles en Disney Plus Premium con el fin de facilitar las suscripciones de los usuarios.

Memorables programas de televisión como Los Simpsons, Chucky, Shogun, Los expedientes secretos X, The Bear, Modern Family, Only Murders in the Building, Glee, This is Us, The Walking Dead, entre otros, ahora se ven en el nuevo plan de Disney Plus Premium.

Asimismo, se han anunciado algunos estrenos este 2024 que esperan romper todas las expectativas y mejorar la experiencia de los consumidores de la plataforma con sus series y películas. Cabe mencionar que estos lanzamientos de capítulos y temporadas solo se podrán visualizar en exclusiva por Disney Plus Premium.

Ahora, las personas solo tendrán que hacer una sola suscripción para poder ver todos los contenidos. “Los usuarios seguirán disfrutando de descargas, reproducción y uso de dispositivos en simultáneo como hasta ahora”, señala el comunicado de Disney.

'La primera profecía', la precuela del clásico de terror, se estrenará el 10 de julio en Disney Plus Premium. | Fuente: 20th Century Studios

¿Cuáles son los nuevos estrenos en Disney Plus Premium?

La primera profecía (10 de julio)

La película precuela del clásico de terror de 1976 llegará a la plataforma de streaming el próximo 10 de julio siendo unos de los filmes de terror más populares este 2024. La película se basa en los orígenes de Damien, El Anticristo, con la historia de Margaret Daino (Nell Tiger Freen) como una monja al cuidado de Carlita, una adolescente huérfana muy perturbada.

Descendientes: el ascenso de Red (12 de julio)

Otras de las películas que llegará pronto es Descendientes: el ascenso de Red. El esperado musical de fantasía se estrenará el próximo 12 de julio. La historia gira en torno a Red (Kylie Cantrall), la hija de la Reina de Corazones, quien es un a joven rebelde, y Chloe (Malia Baker), la hija de Cenicientes, una chica muy perfeccionista.

Tracker (3 de julio)

Traker, la nueva serie dramática y de acción estadounidense llegará a Disney Plus Premium este miércoles 3 de julio. El actor Justin Hartley interpreta a Colter Shaw, un cazarrecompensas que recorre Estados Unidos utilizando sus habilidades de rastreo para ayudar a las personas que necesitan resolver todo tipo de misterios.

Pedro el escamoso: más escamoso que nunca (16 de julio)

Pedro ‘el escamoso’ tendrá una nueva serie secuela que será difundida por Disney Plus Premium a partir del 16 de julio. El actor Miguel Varoni volverá con su popular personaje Pedro Coral, quien regresó a Colombia luego de 20 años con el fin de encontrar nuevos horizontes. En su regreso, encuentra a su hijo Pedro Junior (Carlos Torres) como un exitoso profesional.

'The Acolyte', la nueva serie de Star Wars, estrenará su capítulo final el 16 de julio. | Fuente: Disney Plus

¿Qué series estrenan temporadas y capítulos en Disney Plus Premium?

The Bear, tercera temporada (17 de julio)

The Bear, la serie ganadora de los Emmy 2024 protagonizada por el actor revelación Jeremy Allen White como el chef Carmy Berzatto, estrenará su tercera temporada el próximo 17 de julio en la nueva plataforma de Disney Plus Premium. Esto, luego de haber ganado seis premios en los Emmy Awards 2024 siendo la más ganadora de la gala junto con Succession.

El encargado, tercera temporada (19 de julio)

El encargado, la serie comedia protagonizada por el inacabable Guillermo Francella, estrenará su tercera temporada el próximo 19 de julio. En esta ocasión el actor, que hace de Eliseo, tendrá que asistir a una convención interamericana en Río de Janeiro, Brasil, en calidad de orador. El programa, estrenado el 2022, contará con su destacado elenco conformado por: María Abadi, Malena Sánchez, Gabriel Goity, Moro Anghileri, Pochi Ducasse, entre otros.

The Acolyte, episodio final de primera temporada (16 de julio)

Actualmente, The Acolyte es una de las series más vistas de Disney Plus Premium. El programa, basado en la saga de Star Wars, estrenará el capítulo final de su primera temporada el próximo 16 de julio. The Acolyte, situada 100 años antes de Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma, llega para contar los orígenes del legado Jedi.

Los Simpson, nueva temporada (31 de julio)

Los Simpson, uno de los clásicos más populares de la televisión, estrenará su temporada 35 el próximo 31 de julio en Disney Plus Premium con el fin de relatar nuevas aventuras y ocurrencias de la familia más disfuncional de la pantalla chica con Homero, un obrero de una planta nuclear, Marge, ama de casa, y sus hijos Bart, Lisa y Maggie.

¿Cuáles son los precios de los planes de suscripción para Disney Plus Premium?

Como parte de su relanzamiento, Disney Plus estableció nuevos planes de suscripción que se dieron a conocer desde el 26 de junio ofreciendo varias opciones y contenidos.

Uno de ellos es el plan Premium establecido por Disney. Por otro lado, también está disponible el plan Disney+ Estándar siendo el más económico de la plataforma de streaming. A continuación, conoce los precios de la nueva suscripción.

Perú

Disney+ Estándar: s/ 38.90 (mensual) y s/ 326.90 (anual)



Disney+ Premium: s/ 55.90 (mensual) y s/ 469.90 (anual)

México

Disney+ Estándar: 219.90 pesos (mensual) y 1,839 pesos (anual)



Disney+ Premium: 299 pesos (mensual) y 2,509 pesos (anual)

Colombia

Disney+ Estándar: $7.399 (mensual) y $62.149 (anual)



Disney+ Premium: $10.549 (mensual) y $88.599 (anual)

Argentina

Disney+ Estándar: $7.399 (mensual) y $62.149 (anual)



Disney+ Premium: $10.549 (mensual) y $88.599 (anual)

'Pedro el escamoso: más escamoso que nunca' se estrena el 16 de julio en Disney Plus Premium.Fuente: Disney Plus/Star Plus

