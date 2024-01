Figura de Mickey Mouse ya es de dominio público: ¿por qué Disney perdió los derechos?

Una versión original de Mickey Mouse, el emblemático personaje animado de The Walt Disney Company, ya forma parte del dominio público desde este lunes 1 de enero de 2024. Se trata de ‘Steamboat Willie’, una animación corta en blanco y negro del popular ratón que se difundió por primera vez en 1928 y que mostró a las versiones mudas de Mickey y Minnie.

Esta versión audiovisual, difundida hace casi medio siglo, fue una de las más memorables de la historia de Mickey Mouse, pues se volvió representativa en varias series posteriores y caricaturas animadas conocidas de la industria. Sin embargo, recientemente Disney perdió los derechos de este personaje. ¿A qué se debe?

Según informó CNN, esta nueva adaptación de Mickey Mouse obedece al cumplimiento de las normas de Derechos de Autor en Estados Unidos que son “una forma de la ley de propiedad intelectual”, debido a que se trata de una obra artística creada originalmente por Ub Iwerks, el caricaturista de Mickey, quien era “un genio de la animación y la destreza técnica que colaboraba con Walt Disney” de acuerdo con D23, el club oficial de Disney.

Cabe resaltar que, en 1928, los derechos tenían una renovación por otros 28 años con la posibilidad de renovación de otros 28 años. “Es decir que, tomando en cuenta la fecha de creación de ‘Steamboat Willie’, el Mickey Mouse de este cortometraje hubiera sido de dominio público en 1984”, precisó el medio internacional.

Modificación en ley postergó dominio público de Mickey Mouse

Mickey Mouse, de Steamboat Willie, postergó por varios años el plazo de derechos de autor de su personaje. Resulta que en 1976 entró en vigor una modificación a la Ley de Propiedad Intelectual que estipuló que la protección de derechos de autor tendría una vigencia de 75 años posterior a su primera publicación.

“Es decir, que el Mickey Mouse, de Steamboat Willie, hubiera sido de dominio público en 2004, pero eso no fue así debido a que en 1998 se aprobó una nueva ley de ampliación del plazo de los derechos de autor que añadió otros 20 años a lo estipulado en 1976. Por lo tanto, el Mickey Mouse, de Steamboat Willie, entraría a dominio público en 2024”, explicó CNN.

Ubbe Ert Iwwerks, conocido como Ub Iwerks, fue el creador del personaje de Mickey Mouse. | Fuente: Wikipedia

Portavoz de Disney se pronuncia sobre figura de Mickey Mouse

Un portavoz de Disney aclaró en un comunicado a CNN que las versiones modernas de Mickey Mouse no se verían afectadas por la expiración de derechos de autor de ‘Steamboat Willie’.

Por lo tanto, Disney, de acuerdo con el vocero, seguirá desempeñando "un papel destacado como embajador mundial de Walt Disney Company en las historias, atracciones de parques temáticos y productos”.

“Seguiremos protegiendo nuestros derechos sobre las versiones más moderna de Mickey Mouse y otras obras que sigan sujetas a derechos de autor. Trabajaremos para salvaguardar contra la confusión del consumidor causada por usos no autorizados de Mickey y nuestros otros personajes icónicos”, señaló a CNN.

Nombre y logo de Mickey Mouse están protegidos

Por otro lado, la abogada Isabella Field, de la Escuela de Leyes de la Universidad Loyola de Chicago, señaló que “cada vez que Disney crea una nueva versión de Mickey Mouse obtiene un derecho de autor con un nuevo plazo”.

Cabe mencionar que la marca de Mickey Mouse fue registrada en la Oficina de Patentes de Estados Unidos como marca nominativa. “Esto significa que el nombre y el logotipo protegen a Mickey Mouse de otros nombres y logotipos confusamente similares”, precisó CNN.

El 1 de enero de 2022 expiraron los derechos de autor del personaje de Winnie the Pooh de A. A. Milne. Esto permitió que una productora pueda crear Winnie the Pooh: Blood and Honey, una película de terror basada en una versión amorfa del personaje. No obstante, en el caso de Mickey Mouse esto sería más difícil.

“Prácticamente, todo lo que tiene que ver con Mickey Mouse sigue protegido por derechos de autor. No será posible reinterpretar a Mickey o apropiarse de alguna de sus versiones que no sea la de Steamboat Willie”, concluyó el portavoz.