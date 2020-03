"Luis Miguel, la serie" paró su rodaje de acuerdo al actor César Bordón, quien interpreta al mánager del cantante. | Fuente: Netflix

Una producción más ha parado su rodaje como medida preventiva para evitar el contagio del covid-19: "Luis Miguel, la serie", que estaba grabando su segunda temporada en México. Así lo dio a conocer el actor César Bordón que interpreta a Hugo López, mánager del Sol de México.

"Se paró todo", confirmó el actor al portal Infobae. "Nos mandan a todos a casa y se verá más adelante", manifestó el artista que planea regresar a su natal Argentina.

Días atrás, a Bordón le plantearon la posibilidad de que se suspendiera el rodaje de la serie de Netflix, pero finalmente le avisaron que lo mejor para el elenco era que cada uno regresara a sus hogares. Eso, recién se indicó el martes 17 de marzo.

A través de su Instagram, el artista compartió imágenes de su viaje a la Riviera Maya. A eso le siguió un mensaje que decía "And get back to Buenos Aires. Todo parado, hasta nuevo aviso", a propósito de "Luis Miguel, la serie".





Diego Boneta protagoniza la ficción del 'Sol de México'.

EN SUS HOGARES

Fuentes allegadas a Diego Boneta, protagonista de la ficción, también confirmaron a Infobae que las grabaciones se han suspedido a raíz del coronavirus y no se sabe cuándo se retomarán.

Por el momento, ni Boneta ni Camila Sodi han comentado en sus redes sociales sobre el alto en el rodaje.

Por su parte, Juanpa Zurita, que interpreta a Alex Basteri, comentó que se encuentra resguardado en su casa en Ciudad de México. Las grabaciones arrancaron en febrero en la capital mexicana.

Hasta el momento, ni la producción ni Netflix han emitido un comunicado oficial sobre un alto a la producción de "Luis Miguel, la serie" debido al coronavirus. Otras ficciones como "Stranger Things", "Riverdale" y "Grey's Anatomy" también han parado.