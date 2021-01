Mary Mouser entrenó en la vara bo para la tercera temporada de "Cobra Kai". | Fuente: Netflix

Los chicos no son los únicos que patean traseros. Personajes desde Buffy hasta Sydney Bristow lo han demostrado en la televisión, y ahora es el turno de Samantha LaRusso interpretada por la actriz Mary Mouser. En "Cobra Kai", ella demuestra sus habilidades en el karate al formar parte de Miyagi Do.



Dejando atrás el estereotipo de "deportes para chicos o para chicas", la artista considera que el género "no tiene nada que ver con la rudeza. Ya sea te identifiques como chico, chica u otro género; no importa tanto como lo que tú te esfuerces. Importa dónde está tu corazón, cuáles son tus metas y no escuchar a nadie más".

Finalmente, si alguien dice algo "puedes patearles el trasero", bromea.

Por su trabajo en "Cobra Kai", cuya tercera temporada está disponible en Netflix, Mary Mouser asistió a su primer campeonato de karate donde vio a muchas chicas que tumbaban a sus competencias. "Ellas se llevaban el campeonato sin problemas. Eso me inspiró", comentó la actriz en una videollamada en la que participó RPP Noticias.

Jacob Bertrand, que interpreta a Halcón, se mostró encantado de formar parte de un proyecto con gran impacto. | Fuente: Netflix

"Me emocionaba ser una chica que practica karate en la serie porque ayudaba que había una audiencia de eso. Es divertido escuchar historias de chicas que se ven representadas de una manera que no se han visto antes", afirma.

En la tercera temporada de la serie de Netflix, su personaje Samantha LaRusso aprende a usar la vara bo (bastón largo usado como arma), lo cual fue nuevo para la artista. "Aprendí algunos pasos para usar el arma. Es genial para mí y algo que aún me reta", sostiene.

SER PARTE DE UN FENÓMENO

Por otro lado, Jacob Bertrand, que interpreta a Halcón, se mostró encantado por formar parte de un proyecto que ha tenido -y sigue teniendo- relevancia.

"Es increíble ser parte del universo de 'Karate Kid' que ha tenido un enorme impacto cultural. Es genial que los guionistas crearan algo fuera de 'Karate Kid' que aún sacuda al mundo. Creo que hablo por todos al decir que estamos muy agradecidos por esta oporunidad", señala.

Tras estrenar las dos primeras temporadas en YouTube Originals, "Cobra Kai" fue comprada por Netflix que la renovó para una cuarta entrega. El año pasado, se posicionó entre las series de acción más vistas por los peruanos en la plataforma.