Netflix anunció que este año estrenará "Distancia de rescate", la nueva cinta dirigida por Claudia Llosa. | Fuente: Instagram

Netflix lanzó toda su artillería anunciando que estrenará 70 películas, una por semana, durante el 2021. Entre las novedades, destaca "Distancia de rescate", la nueva cinta dirigida por Claudia Llosa.

Será el primer título de la directora peruana que ingrese a la plataforma streaming. El elenco está compuesto por María Valverde, Dolores Fonzi, Germán Palacios y Guillermo Pfening, entre otros.

¿De qué se trata "Distancia de rescate"? Una mujer llamada Amanda agoniza en un hospital lejos de casa. Un chico llamado David la interroga para que logre recordar lo que pasó. Ella no es su madre ni él es su hijo. A pesar de que su tiempo se agota, él la ayudará a descubrir una perturbadora y emotiva historia de celos obsesivos, miedos invisibles y el poder que tiene el amor de madre.

Claudia Llosa, que también trabajó en el guion y producción, realizó el rodaje de la película entre enero y marzo del 2019.

UNA HISTORIA DE AMOR MATERNAL

"La película mostrará el amor y el miedo que rodea a la maternidad a través de un complejo prisma femenino. Estoy feliz de volver a grabar en Sudamérica y estoy agradecida con Netflix por haber recibido este proyecto con entusiasmo”, declaró la directora peruana, hace dos años, al dar a conocer el proyecto.

"Distancia de rescate" es el más reciente proyecto de Llosa después de "No llores, vuela" (2014). Previamente, ella ganó reconocimiento por su ópera prima "Madeinusa" (2006) y "La teta asustada" (2009).



La cinta contó con la participación de la productora Fábula de los ganadores del Oscar a Mejor Película Extranjera por “Una Mujer Fantástica”, Juan de Dios y Pablo Larraín.

Netflix anunció que este año estrenará una nueva película cada semana con títulos para todos los gustos: acción, románticas, de terror, etc... Y con grandes rostros de Gal Gadot a Chris Hemsworth.

Los dejamos con los esperados títulos para el 2021.

POR GÉNERO

ACCIÓN

El ejército de los muertos

Disomnia

Kate

Zona de riesgo (Estreno: 15 de enero)

Red Notice

Sweet Girl



TERROR

Trilogía Fear Street

No One Gets Out Alive

Hay alguien en tu casa

Things Heard and Seen



THRILLERS

Blood Red Sky

Beckett

Escape from Spiderhead

Intrusion

Munich

O2

Night Teeth

La nube

The Woman in the Window



CIENCIA FICCIÓN

Stowaway

ROMÁNTICAS

A Castle for Christmas

Fuimos canciones

El stand de los besos 3

Love Hard

The Last Letter From Your Lover

Intercambio de princesas 3

A todos los chicos: Para siempre

Comedia romántica aún sin título producida por Alicia Keys

DRAMAS

Beauty

Blonde

La rosa de Bombay

Bruised

Cowboys de Filadelfia

Fever Dream (Distancia de rescate)

Malcolm y Marie

Monster

Penguin Bloom (Estreno: 27 de enero)

Fragmentos de una mujer (Estreno: 7 de enero)

La excavación (Estreno: 29 de enero)

The Guilty

È stata la mano di Dio

The Power of the Dog

The StarlingTigre Blanco (Estreno: 22 de enero)

Película aún sin título de Alexandre Moratto

Película aún sin título producida por Graham

King

WESTERNS

The Harder They Fall

COMEDIAS

8 Rue de l’Humanité

Afterlife of the Party

Un viaje pesado

Don't Look Up

Papá por dos

Descuida, yo te cuido (Estreno: 19 de febrero)

Moxie (Estreno: 3 de marzo)

Le dernier mercenaire

Fuerza Trueno

PARA TODA LA FAMILIA

A Boy Called Christmas

Especial de Navidad de Shaun, el cordero

Animalia en Australia

Ohana: Un magnífico tesoro (Estreno: 29 de enero)

Nightbooks

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Robin Robin

Skater Girl

La película de The Loud House

Trollhunters: Rise of the Titans

Wish Dragon

¡Hoy sí! (Estreno: 12 de marzo)

MUSICALES

A Week Away

tick, tick...Boom!