Stephanie Salas se une al elenco de "La Casa de las Flores". | Fuente: Instagram

La expareja de Luis Miguel con quien tiene una hija, Stephanie Salas, confirmó a través de los medios su participación en la tercera temporada de la serie mexicana “La Casa de las Flores”.

En una entrevista para Notimex, la cantante y actriz asegura que su papel será de una persona bastante interesante: “Ya viene mi participación en ‘La casa de las flores 3’. Tengo un personaje muy interesante en la historia que estoy segura le dejará al público un buen sabor de boca”, aseguró.

Stephanie Salas confesó que esta tercera temporada seguirá con los mismos actores, es decir, con Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek Bernal, Juan Pablo Medina y Paco León. Además, agregó que será un honor trabajar con su colega Rebecca Jones, quien venció el cáncer de ovario que la alejó de los escenarios:

“Participo con Rebecca Jones, tengo escenas muy simpáticas. Fue muy satisfactorio compartir el set con un gran elenco de compañeros que hace mucho tiempo no veía. Estoy muy contenta de trabajar de con Manolo Caro”, confesó.

Con respecto a “La Casa de las Flores”, Stephanie Salas reveló que la tercera temporada contará con 13 capítulos y que ya están grabados, solo falta que anuncien la fecha de lanzamiento por medio de Netflix y aseguró que no pasará de este año:

“La tercera temporada esta buenísima, aunque no tengo la fecha exacta de estreno, sé que tiene que ser antes del verano”.

La cantante y actriz cumplió 50 años el pasado 15 de febrero y comentó que se siente feliz de llegar a esa edad.

EL FUNERAL

En “El funeral”, Paulina empezó a comportarse como su madre, Virginia de la Mora, y negó a su exesposo María José ante sus amistades para guardar las apariencias y por el miedo a que dirán.

“Cuántos de ustedes no hablaron mal de mi mamá y de mi familia, cuántos no criticaron a mi hermano sobre su video. Cuántos no hablaron mal de mi mujer, sí de María José, antes José María. No pienso ser víctima de ustedes. No seré víctima de su doble moral ni de su hipocresía, porque eso me tuvo lejos de mi mamá”, dijo Paulina de la Mora.

Este episodio especial se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, pero no está en la lista de episodios de la segunda temporada, sino como un contenido independiente dentro del catálogo de la plataforma de streaming.