Memo - Aras Bulut Iynemli. Memo es el personaje principal de “Milagro en la celda 7” que tiene una enfermedad mental, sin embargo, esto no es motivo para que le impida ser feliz y trata de hacer lo posible para que su hija Ova también lo sea. No obstante, es víctima del sistema ya que lo encarcelan por algo que no cometió.