"No puedo hablar": Anne Hathaway llora de emoción en el estreno de 'La idea de ti' [VIDEO]

Anne Hathaway, la icónica actriz ganadora del Oscar por su papel de Fantine en la adaptación musical Los Miserables el 2013, no pudo contener la emoción luego de que se estrenara por primera vez The Idea of You, o La idea de ti, la comedia romántica protagonizada por ella y Nicholas Galitzine que llegará al streaming en Prime Video el próximo 2 de mayo.

Fue durante el Festival South by Southwest de Austin, Texas, realizado el último sábado 16 de marzo que la actriz de 41 años derramó unas lágrimas luego de agradecer a los asistentes que elogiaron el filme romántico donde interpreta a Solène Marchand, una mujer que se enamora de Hayes Campbell, un joven músico mucho menor que ella a quien conoce en en un concierto en Coachella.

"No puedo hablar. Los quiero tanto (...) No tienen idea del regalo que nos acaban de hacer con su reacción, estando tan conectados a cada detalle en esto. Nunca olvidaré esta proyección", expresó Anne Hathaway con la voz entrecortada.

El momento fue compartido por su compañero de reparto Nicholas Galitzine, quien resaltó la química que tuvo con la actriz al momento de grabar The Idea of You.

"Las salas de audición pueden ser extremadamente intimidantes y poco naturales, pero hubo algo casi espiritual, donde sentí esta conexión inmediata con Annie. Fue muy fácil, teníamos un sentido del humor compartido", señaló.

‘La idea de ti’ tiene el avance de streaming más visto en redes

Hace unos días, Deadline reveló que la comedia ‘La idea de ti’, protagonizado por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, logró obtener 125 millones de vistas globales en todas las plataformas de redes sociales rompiendo el récord del avance más visto de cualquier película original en streaming.

“La estrella roja, blanca y azul real Galitzine es un gran atractivo en las redes sociales con 5 millones de seguidores solo en Instagram. Por supuesto, los 32 millones de seguidores de Anne Hathaway en las redes sociales son un gran catalizador para el sorteo de este tráiler”, describió el portal estadounidense.

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine muestran que no hay barreras para el amor en 'The Idea of You'. | Fuente: Prime Video

'The Idea of You': fecha de estreno, sinopsis y elenco de actores

‘La idea de ti’ es una película de comedia romántica estadounidense dirigida por el director Michael Showalter basada en la novela del mismo nombre de Robinne Lee. El filme es producido por Amazon MGM y distribuida al streaming por Prime Video que fijo la fecha de estreno para el próximo 2 de mayo de 2024.

"Sophie, madre divorciada de 40 años, desafía el calor para ir con su hija a Coachella, después de que su padre cancelara su viaje con ella. Allí comienza un inesperado romance con Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de la banda de chicos más popular del planeta, August Moon", se lee en la sinopsis oficial.

El drama de romance estará protagonizado por Anne Hathaway como Solène Marchand, una mujer de 40 años que se enamora poco a poco del joven músico Hayes Campbell, interpretado por el actor Nicholas Galitzine. El elenco de actores lo completan: Ella Rubin, Reid Scott, Jordan Aaron, Jaiden Anthon, Raymond Cham Jr, Annie Mumolo, Perry Mattfeld, entre otros.

'The Idea of You', la comedia romántica de Prime Video, llegará al streaming el 2 de mayo de 2024.Fuente: Prime Video

