Imparable: ‘Las guerreras K-pop’ rompe récord en Netflix con 15 semanas en el Top 10

Desde su estreno en junio, Las guerreras K-pop se ha consolidado como un fenómeno global: domina el ranking de Netflix y sus canciones encabezan las listas de reproducción. Ahora, suma un nuevo hito histórico en la plataforma.

Las guerreras K-pop se consolida como un fenómeno global. Tras convertirse en la película más popular de todos los tiempos en Netflix, el musical animado de fantasía ha logrado mantenerse 15 semanas consecutivas en el Top 10 de la plataforma, entre el 22 y el 28 de septiembre. Con ello, se convierte en el título de mayor permanencia en el ranking de películas en inglés.

El récord anterior pertenecía a Alerta roja (Red Notice, 2021), con 14 apariciones en total. La hazaña resulta aún más destacable porque KPop Demon Hunters (como se le conoce en inglés) sumó sus 15 semanas de forma continua, mientras que Red Notice, con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, estuvo 12 semanas seguidas y luego regresó en dos ocasiones.

Además, la película animada pasó ocho de esas 15 semanas en el puesto número 1 y siete en el número 2, sin haber caído nunca más abajo del segundo lugar. Todo apunta a que seguirá en lo más alto, ya que en su semana 15 acumuló 19,3 millones de vistas, casi el doble que el título que ocupó el segundo puesto: Ruth & Boaz, con 10,3 millones.

¿De qué trata Las guerreras K-pop?

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres ídolos del K-pop que ocultan un gran secreto: cuando no están llenando estadios, son cazadoras de demonios. Su misión es proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales y están muy cerca de lograrlo, hasta que aparece una misteriosa boy band que en realidad está compuesta por demonios.

La cinta animada cuenta con las voces de Donald Glover, Maya Erskine, Evan Peters, Sterling K. Brown y Frances Conroy, entre otros talentos.Fuente: Netflix

¿Qué récords ha superado Las guerreras K-pop?

A finales de julio, Netflix confirmó a través de sus redes sociales que Las guerreras K-pop se había convertido en una de sus películas originales más vista en la historia. Solo esta semana acumuló 26.3 millones de visualizaciones, manteniéndose en el Top 10 de 93 países y alcanzando el puesto número 1 en 27 de ellos.

Pero su éxito no se limita al streaming. La banda sonora ha conquistado las plataformas musicales más importantes. En Billboard, por ejemplo, el sencillo Golden se ha convertido en la canción número uno del mundo, liderando tanto el Billboard Global 200 como el Global Excl. U.S., y convirtiéndose en la primera canción de un grupo ficticio en lograrlo.

En Spotify, Golden también ocupa el primer lugar tanto en el Daily Top Songs Global como en el Daily Viral Songs Global, mientras que el álbum completo de la película encabeza el Weekly Top Albums Global.

La banda sonora de 'Las guerreras del K-pop' lideró el Billboard Global 200, algo inédito para un grupo ficticio.Fuente: Netflix

¿Qué dice la crítica sobre Las guerreras K-pop?

La crítica ha respondido con entusiasmo. En Rotten Tomatoes, la película mantiene un 95% de aprobación por parte de los críticos y un 99% de aceptación del público. En Metacritic, su puntuación es de 77/100, con reseñas que destacan su estilo visual y su narrativa dinámica.

Jeff Ewing (Collider) comentó que, aunque no es fan del K-pop, encontró las canciones “pegajosas y bien producidas”. Peter Debruge (Variety) elogió la animación, aunque criticó una subtrama como poco relevante. Por su parte, Toussaint Egan (IGN) afirmó que la cinta “aborda temas profundos sin perder su tono ligero, y ofrece una experiencia visual vibrante y entretenida”.

La cinta animada rompió récords en Netflix al convertirse en la película original más vista de su catálogo.Fuente: Netflix

¿Dónde ver Las guerreras K-pop?

Las guerreras K-pop está disponible en Netflix desde el 20 de junio. Con un fandom en crecimiento, una banda sonora que no deja de romper récords y una historia que combina empoderamiento femenino con fantasía contemporánea, esta película ya se ha posicionado como el fenómeno animado de 2025.

Mira el tráiler de Las guerreras K-pop a continuación...

