Anahí de Cárdenas reveló que compartir el proceso de su enfermedad en redes sociales le ha ayudado a sobrellevarla. | Fuente: Instagram / Anahí de Cárdenas

Desde que se enterara de que padece de cáncer de mama, Anahí de Cárdenas decidió compartir a través de sus redes sociales el proceso de su enfermedad. Así, sus seguidores la han visto atravesar días buenos y otros agotadores.

“Es una enfermedad difícil”, dijo la actriz en una reciente entrevista a Somos. “Además de la caída del pelo y la mastectomía, la quimioterapia produce fatiga, náuseas, dolor de cabeza, acidez… Hay que ser responsable con lo que uno hace, pero no dejar tu vida en pausa”, añadió.

Por ese motivo, la protagonista de “Aj! Zombies” señaló que continúa con sus proyectos actorales, no sin consultar previamente a su doctor. “Cuando puedo, trato de hacer deporte. Necesito endorfinas, ponerme contenta, que es la mejor manera de sobrellevar esto”, indicó.

En ese sentido, refuerza su salud mental visitando al psicólogo, dialogando con su familia y escribiendo sobre su padecimiento. Para De Cárdenas, hacer esto último y publicarlo en su cuenta de Instagram le permite obtener un dominio sobre sí misma.

Precisamente, sobre la imagen en que sale mostrando la cicatriz de su mastectomía, la actriz manifestó: “Esa foto que yo colgué no fue para demostrarle al mundo que sigo siendo sexy, sino para verme a mí y sentirme en control de lo que sucede en mi cuerpo. Yo tengo control sobre mi cuerpo. Esa era una foto que yo necesitaba para reencontrarme conmigo”.

De esta manera, Anahí aseguró que esta exposición ha resultado un aprendizaje. Su decisión de aparecer sin peluca, por ejemplo, es parte de las lecciones que confiesa haber aprendido. “Con la peluca no me siento realmente yo, por eso en mi casa prefiero no usarla, y por eso me ven así en Instagram”, expresó.

UN MILLÓN DE SEGUIDORES



Hace poco, Anahí de Cárdenas compartió su felicidad en su cuenta de Instagram tras llegar al millón de seguidores.

Cada vez que pasa por algún tratamiento, trata de compartirlo con sus seguidores y los alienta a hacerse sus chequeos ya que esta enfermedad es silenciosa y solo con prevención pueden llegar a detectarlo a tiempo.

Muchas personas comenzaron a seguir a Anahí de Cárdenas por su fortaleza para sobrellevar el cáncer de mama y la actriz no dudó en agradecer a todos con un emotivo mensaje: “-1 millon- WOW! ¿Por dónde empezar? Creo que lo que más me gusta que hayamos (y lo digo en plural, porque somos todos) llegado al millón de almas en esta humilde plataforma administrada únicamente por mí, es que hemos llegado, no porque soy una actriz super famosa, ni porque salgo en la tele, ni por ningún otro motivo que es el querer, entre todos, ayudarnos a ser mejores personas”.



Además, aseguró que todo se lo debe a que habló sobre su enfermedad: “Este cambio y este crecimiento empezó cuando yo decidí hablar acerca del #cáncer. Es increíble como poco a poco nos fuimos encontrando y retro alimentando para tratar todos los días de darnos fuerzas y motivarnos, ustedes a mí, y yo a ustedes”.

Anahí de Cárdenas agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Gracias, esto significa el mundo para mí! Seguiré intentando compartir mi proceso y las cosas que voy aprendiendo de este. Si en algún momento quisieran que hable de algo en particular por favor díganmelo. Así hacemos esto más dinámico también para ustedes! Esta plataforma es por y para ustedes! Los quiero infinito!”.