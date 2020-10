"De vuelta al barrio" se vio obligada a trasladarse a la actualidad frente a las dificultades en el rodaje por la COVID-19. | Fuente: América TV

El cambio de época en “De vuelta al barrio” recibió diversos comentarios de sus espectadores, ya sea por el desacuerdo o la aceptación de este nuevo escenario para los personajes en la actualidad. Sin embargo, hay una pregunta que todavía ronda al ver esta cuarta temporada: ¿existe una posibilidad de que regresen a los 80?

En conversación con RPP Noticias, el guionista Gigio Aranda compartió algunos detalles del incierto futuro de la cuarta temporada a más adelante. Por ahora, considera que no sería posible regresar al pasado por más de que la nostalgia haya sido la esencia principal de la serie. Frente a la COVID-19, el panorama es otro y se adapta a nuestras vivencias de hoy.

“Ya no podemos hacer el retroceso”, negó esta posibilidad. “Sigo triste de haber tenido que hacer este cambio, pero regresar de nuevo al pasado sería difícil. Me hubiera gustado jugar a que los siguientes 15 capítulos de ‘De vuelta al barrio’ vamos a hacer una locura sobre qué pasaría en el barrio San José en esta época de pandemia, con fecha de inicio y final. Pero no hemos podido hacer eso”.

"De vuelta al barrio" trasladó su historia al 2020, en plena pandemia. | Fuente: América TV

Aranda admite haber visto las reacciones de los espectadores de “DVBA” que se sintieron decepcionados el traslado al 2020. Tal como los seguidores de la serie, él también lamenta no poder haber plasmado la entrada a los 80 en este barrio limeño. Pese a la tristeza en el público, pensar en una producción como esa ahora mismo resulta imposible.

“Veía los comentarios de la gente que nos odiaba y ha sido tan doloroso para nosotros, desde el lado de la escritura, aceptarlo. Pasábamos a un año muy bonito, un año 80, que tenía muchos cambios. Tendríamos que haber necesitado de una producción mucho más cara y grande para retratarlos (…) Las elecciones del 80, alborotos en centros comerciales, cosas por el estilo que hubiera sido bonito hacerlo”, agrega en conversación con RPP Noticias.

LA PANDEMIA EN EL BARRIO

En ese sentido, el desarrollo de esta nueva temporada de “De vuelta al barrio” está mostrando las etapas de la crisis de salud por la COVID-19. Su creador Gigio Aranda asegura que la ficción está tomándolo por el lado de la comedia en medio de un encierro que ha provocado cientos de emociones en la gente.



“A pesar de cambiar de época, podemos justificar mejor mucha de las cosas que hagamos durante la ficción. Por ejemplo, esos cartelitos de cine mudo que estamos poniendo”, explica los nuevos episodios en plena pandemia. “Las dos motivaciones que tenemos eran: parar ahora y quedarnos sin trabajo o hacemos los cambios para no perderlo y de paso, hagamos chistes. Estos meses han sido tan feos que podíamos hacer una hora de comedia en la televisión”.

Sin embargo, no solo quedó en el guion. Hace una semana, América TV confirmó que cuatro actores del elenco principal habían dado positivo al nuevo coronavirus. “Cuando hay un caso positivo, la persona es apartada inmediatamente y seguimos grabando”, aseguró el guionista peruano.

Dos de las personas infectadas se recuperaron y ya se pudieron reincorporar a las grabaciones de “De vuelta al barrio”. “En este caso de cuatro personas, hay dos que han hecho algo de síntomas y dos que no ha pasado más que de su garganta. (..) Pero decidimos hacer el programa a sabiendas de los riesgos que estamos enfrentando para hacer ficción, es una decisión de todos, empezando por el canal”, contó Gigio Aranda a RPP Noticias.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Nadie pone en duda el genio poético de César Vallejo, a la altura de Darío o Neruda. Como prosista tal vez no ha sido comprendido a la altura por no tener la forma rupturista de sus versos, sin embargo, sus relatos, cuentos y única novela quedan para la posteridad. Su relato “Paco Yunke” demuestra su voluntad revolucionaria y militante.